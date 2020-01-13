【細牛反進化】林寶堅尼Huracán EVO推出後驅版本

超跑馬力大難操控，不少車廠為了加強操控性，近年都以四輪驅動（AWD）設計超跑。不過林寶堅尼卻反其道而行，在Huracán EVO面世剛好一年之際，宣佈推出後驅（RWD）版本，讓「細牛」脫開全驅的韁束，帶來原始的駕駛激情。

Huracán EVO RWD將駕駛者作為駕駛體驗的核心。(Lamborghini)

故名思義，後驅車就是以後面的兩個車輪負責驅動，動力將車從後向前推，後輪的高抓地力，直接提高了車的加速性，不過相對之下其操控性卻較低，容易出現轉向過度的甩尾情況。而由於四輪驅動的扭矩會傳遞到所有四個車輪上，故此會有較佳的操控性，並帶來駕駛時的平穩感覺，不過對於玩超跑的人來說，就是喜歡其充滿原始激情的速度感。

全新 P-TCS 高性能牽引力控制系統專為Huracán EVO RWD調校，即使是在車輛漂移或發生側滑之後調整方向的過程中，同樣也能傳遞扭矩。(Lamborghini)

同樣搭載5.2L V10自然吸氣引擎，Huracán EVO RWD的最大馬力雖然下調30匹至610hp/8000rpm，最大扭力也由600Nm改成560Nm/6500rpm，但由於車重隨著卸下四輪傳動系統而減少33公斤至1,389公斤，依然帶來0-100kmh 3.3秒，以及最高時速325公里的強勁表演。

後驅版的獨特設計彰顯煥然一新的純粹駕駛激情。(Lamborghini)

正如上文所說，廠牌為Huracán EVO推出這款後驅版本，最重要的還是希望帶來充滿激情、互動性更強的駕駛體驗，經過特別調校的P-TCS高性能牽引力控制系統，令車在漂移或發生側滑之後調整方向的過程中，依然能夠傳遞扭矩，駕駛者可以透過選擇不同的駕駛模式，調校P-TCS系統的介入度，並在車輪輛受控的情況下感受甩尾樂趣。

在STRADA道路模式下，P-TCS系統會將後輪的滑動程度降至最低，在抓地力較低的路面上，扭矩的傳輸也更加主動，從而確保車輛在各類駕駛條件下的穩定性和安全性；

在SPORT運動模式下，P-TCS系統將駕駛樂趣發揮到極致，車輛的後輪在加速時能夠滑動，從而在保證駕駛安全的同時，輕鬆體驗漂移的樂趣，該系統能夠識別轉向過度角度的急劇增大，從而對分配至後輪的扭矩進行限制，令駕駛者能夠完美控制並穩定住車輛；

CORSA賽道模式下的P-TCS系統經調校，後輪滑動能夠優化車輛在駛出彎道時的牽引力和靈活性，不但將平順程度提高30%，在出彎時的牽引力和轉向過度上，亦分別提升了20%和30%。

Huracán EVO (左) & Huracán EVO RWD (右) (Lamborghini)

至於外型上，Huracán EVO RWD的車身線條淩厲剛勁，更大尺寸的前進氣口由邊框包圍，內含全新設計的分流板和垂直立板。全新的Giallo Belenus黃色車漆更能夠進一步彰顯車輛的線條，內飾所採用的真皮和Alcantara材質的顏色也與全新的外觀顏色完美呼應，而林寶堅尼Ad Personam高級個性化定制項目，更可為車輛提供獨一無二、由內至外的多種顏色和邊飾的個性化選擇。