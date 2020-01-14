談威士忌，話題絕對是數之不盡，由產地、麥芽、蒸餾、熟成、過濾、木桶、年份等等都是學問所在。筆者雖然不是威士忌專家，由於愛喝，倒是可分辨威士忌的優劣，也追求優質的品酒體驗。以下的好威士忌杯，無論是氣味、觸感及及美感上，都絕對能夠將威士忌提升至另一層次。

Waterford Short Stories Whiskey & Water Double Old Fashioned

創立於1783年、來自愛爾蘭的Waterford是英倫三島著名的水晶生產商，產品圍繞生活各種所需，當中以酒具最為馳名。這套Retro Short Stories系列結合獨特剪裁和復古風格，杯底的切面以英式古堡的外牆為靈感，美觀之餘也提供優越的觸感。一對水晶杯上各印有Whiskey和Water的字眼，用者可隨意混搭威士忌和水的份量。如果閣下追求經典設計，這是不二之選。

容量: 12oz 售價: USD125/ 對

Norlan Rauk Heavy Tumbler

2019年IF設計大賞得獎作品，出自英國品牌Nolan之手。酒杯以蘇格蘭古語"Rauk"命名，即是大家耳熟能詳的Rock，顧名思義是為加冰威士忌而開發。Rauk 摒除傳統的切面修飾，以嶄新設計的五件式水晶模具製作，呈現幾何而邊緣呈彎曲的表面，內部則從中央輻射出的一系列十字形花紋，賞心悅目之餘，也加強杯底與冰塊的磨擦力，提升酒液與冰的融合，達致更佳的品酒體驗。

容量: 250ml 售價: £48.00

Snowe Short Tumbler

來自意大利的Snowe以和諧、優雅為品牌哲學，從這套一式四件的Short Tumbler酒杯充分展示出來。酒杯以亮度更高的無鉛水晶製作，加厚的杯底添上穩重感覺，觸感細膩；可疊式設計易於收納，這是一般威士忌杯所欠缺的。

容量: 11oz 售價: USD48/ set of 4

Fortessa Tableware Solutions Whiskey Glass

德國在各個工業層面都表現優秀，就連水晶酒杯也是出類拔萃。這套威士忌杯由Schott Zwiesel設計，由專利的Tritan水晶製成，以鈦和鋯的混合物取代傳統水晶中的鉛，使它們比典型的威士忌杯更耐刮及耐用。略微加寬的杯口有助威士忌的香氣散發，呈碗狀的杯身提供更佳握感，即使杯身不高，但容量其實不小，小心喝醉為上。

容量: 13.2oz 售價: USD72/ set of 6

羽生江戶硝子

日本威士忌近年可謂勢不可擋，相對而言我們對日本製的威士忌杯則較少認識。這套由羽生江戶生產的威士忌杯，形狀是參照西方傳統neat威士忌杯的，寬闊的杯口設計有助威士忌香氣的透出。但西方的neat杯令筆者聯想到中式的唾盂(即痰罐，讀者可自行google)，當發現這套日本neat杯時可謂驚為天人！利落的輪廓加上杯身的直線線條，酒液的美感瞬間呈現眼前，完美展示硝子(解作玻璃藝術)的美學境界，就連盛載酒杯的木盒也是一項工藝，不得不佩服日本職人對美感的堅持。