【20年冬季米蘭男裝周】行內龍頭帶領業界減廢推環保

Ermenegildo Zegna 20年冬季系列

亞馬遜森林大火、澳洲森林大火、各種天災和物資短缺，都可能是品牌希望帶出環保訊息的背後動機。意大利品牌一哥Armani和Ermenegildo Zegna都不若而同地以環保作為新季系列的主題，而其中後者的創意總監Alessandro Sartori就早於上年一月份就推出過由過季的自家服裝循環再造而成的新造型，至今年幾乎系列的一半造型都是由循環再造的布料製成。雖然Sartori坦白說要做到100%全循環再造的造型幾乎是沒可能，但作為擁有自家布廠的品牌來說，要推行這概念已經算是容易了。現時品牌擁有5間布廠，產生的廢物比率高達50%，所以Sartori亦希望可以帶領布廠減低排廢。直得留意的是系列裡的一件拼接花紋大褸，就正正是由循環再造物料重新打造出來，感覺型格且耳目一新，還有一些由再生cashmere布料造成的長褲和大褸同樣吸引。