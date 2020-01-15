【20年冬季米蘭男裝周】行內龍頭帶領業界減廢推環保

今年最新出爐的2020年冬季男裝系列，焦點不是落在有甚麼模特兒行騷，誰坐在第一行上，還是有甚麼八掛新聞，而是大家都關心的議題 —— 「環保」。
Ermenegildo Zegna 20年冬季系列
亞馬遜森林大火、澳洲森林大火、各種天災和物資短缺，都可能是品牌希望帶出環保訊息的背後動機。意大利品牌一哥Armani和Ermenegildo Zegna都不若而同地以環保作為新季系列的主題，而其中後者的創意總監Alessandro Sartori就早於上年一月份就推出過由過季的自家服裝循環再造而成的新造型，至今年幾乎系列的一半造型都是由循環再造的布料製成。雖然Sartori坦白說要做到100%全循環再造的造型幾乎是沒可能，但作為擁有自家布廠的品牌來說，要推行這概念已經算是容易了。現時品牌擁有5間布廠，產生的廢物比率高達50%，所以Sartori亦希望可以帶領布廠減低排廢。直得留意的是系列裡的一件拼接花紋大褸，就正正是由循環再造物料重新打造出來，感覺型格且耳目一新，還有一些由再生cashmere布料造成的長褲和大褸同樣吸引。
Emporio Armani 20年冬季系列
而另一邊廂的Emporio Armani同樣有類似的舉動，年介85歲的Giorgio Armani都希望帶出循環再造、環保這訊息，所以於系列的尾聲的15個EA造型（通常是較casual的運動裝）以循環再造物料製成，並命名為R-EA（即recycled Emporio Armani），還印上「I’m saying yes to recycling」，這次大玩layering和帶點軍事元素的風格。
Emporio Armani 20年冬季系列
品牌紛紛加入環保行列，不論是出於真心還是宣傳伎倆，都是件好事。再者作為大品牌付出應有的社會責任，無疑也能為品牌形象加分，所以未來應該能看到更多品牌加入此行列。