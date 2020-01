【20年冬季米蘭男裝周】行內龍頭帶領業界減廢推環保

Emporio Armani 20年冬季系列

而另一邊廂的Emporio Armani同樣有類似的舉動,年介85歲的Giorgio Armani都希望帶出循環再造、環保這訊息,所以於系列的尾聲的15個EA造型(通常是較casual的運動裝)以循環再造物料製成,並命名為R-EA(即recycled Emporio Armani),還印上「I’m saying yes to recycling」,這次大玩layering和帶點軍事元素的風格。