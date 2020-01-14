【中環人必讀】辛苦搵來自在食 四間中環高質午餐推介

廣東話中，返工又叫做「搵食」，意思是辛勤工作，都是為了賺錢買食物裹腹。俗語又說：「辛苦搵來自在食」，經歷一整個早上的繁忙工作過後，吃一頓豐盛的美味午餐，是回饋自己的最佳禮物，亦為午後繼續面對各項工作挑戰打打氣。中環，不但是商業繁忙的經濟金融中心，也是一流餐廳林立的美食森林，辛苦完一個朝早，一齊去中環食個lunch，再好不過。

一. 今年獲得米芝蓮指南餐盤推薦的「品」葡萄酒餐廳，由法國勃艮第Château de Meursault及Château de Marsannay的兩位莊主共同創立，主打以酒入饌的新派中菜。餐廳最近推出堂食午市便當套餐，包括廚師精選頭盤組合、時令燉湯和主菜，價錢由HK$158起。便當午餐主食選擇眾多，包括酸甜開胃的「紅薑芽咕嚕肉飯」、換上豪華食材的「和牛陳村粉」，以及適合素食人士的「野菌麻婆豆腐」。此外，大廚亦重新設計其招牌菜無骨炸子雞，配上香氣撲鼻的蔥油及絲般柔滑的稻庭烏冬，帶來結合中日式的「蔥油雞絲撈稻庭烏冬」。

二. 源自倫敦的著名法式地中海餐廳La Petite Maison，將別具風情的商務午餐帶到香港，每位定價HK$448元起，包括兩款自選頭盤及一款主菜，選用頂級地中海食材炮製並以共用形式呈獻。頭盤選擇首推餐廳招牌名菜「黑橄欖醬配薄脆烤麵包」和「小牛肉釀地中海鮮蔬」，而營養豐富的輕盈美食「四季豆雅枝竹沙律」，則適合注重健康的人士。主菜方面共有八款選擇，尤其推介烤至剛熟的「炭燒紅鯛魚」，原條上桌後由專人悉心拆骨，適合兩人分享，而「燉牛肉寬條麵」則是多人共用的完美之選，自家製的手工麵條配搭味美嫩滑的小牛肉醬，令人回味無窮。最後，甜品必吃意大利西西里地道的「卡薩塔蛋糕」，糅合了乳清芝士芭菲、黑朱古力、開心果、焦糖榛子、蜜餞檸檬和香橙，表面綴以新鮮紅桑子、薄荷葉、白朱古力、紅桑子醬，並灑上青檸糖，別具風味。

三. 位於蘇豪區的摩登小餐館Uma Nota，主打巴西聖保羅的正宗日本巴西街頭小食，只需HK$120起，便可品嚐自助沙律加一道主菜的豐盛午餐。在眾多主菜選擇當中，推介餐廳招牌菜式包括可口誘人的（另加港幣10元）。嫩滑多汁並配以薯仔和香蔥蛋黃醬的「香烤雞腿肉」、「香烤茄子」配味噌、羊奶芝士和腰果，以及配上特色Biquinho辣椒醬和鰹魚乾蛋黃醬的5安士「自製芝士漢堡」。而採用巴西傳統烹調方式炮製的「蕉葉裹烤海鱸魚」伴炸香蕉及烤木薯粉，亦是午市必吃之選。

四. 而以中東街頭飲食文化為靈感的BEDU，則在午餐時段提供無需用餐具進食的中東包，HK$140的午市套餐包括有五款餡料選擇的中東包、自家製蛋糕和提神飲品。選用本地新鮮食材，結合中東烹調方式，口味豐富的中東包，以一分爲二的形式呈獻，其中「香烤雞肉」餡料混入孜然、芫荽、薑黃和生薑，再加上中東香草乳酪醬和香脆杏仁，口感一流；「香煎三文魚」混有核桃酸乳酪醬和芝麻乳酪兩款中東醬料；至於奉行素食和純素主義的人士，則可選擇「炸豆餅配鷹嘴豆蓉、醃菜沙律和中東芝麻醬」和「哈裡薩辣醬鷹嘴豆配開心果醬和青瓜沙律」。至於喜歡輕食的，推介「墨汁魷魚配北非小米飯」或「原種番茄阿拉伯田園沙律」兩款輕盈之選。