黑魂腕錶永恆不死 五萬預算最佳之選

黑魂永遠不死，一枚全黑腕錶戴上手，魅力立即加分爆燈。市面上黑魂靚錶不少，以下幾款精選，價格在HK$50000左右，有質素又易負擔。

Tudor Black Bay Chrono全黑腕錶 $45,700

講黑錶，怎可能不數Tudor的Black Bay系列？新推出的Black Bay Chrono全黑款式是Tudor為慶祝 2019 欖球世界盃及Tudor與紐西蘭國家欖球隊 All Blacks 的合作關係而創作的，腕錶採用特色鮮明的磨砂鋼錶帶，呈現啞面效果，飾以經過PVD處理的全黑色鍍層。錶殼底蓋特別鐫刻腕錶編號，賦予了每枚腕錶獨一無二的意義。腕錶內置MT5813型計時機芯，具有70小時動力儲備、矽游絲以及瑞士官方天文台認證（COSC），性能無可挑剔。

Zenith Pilot Type 20 Ton Up Black腕錶 $54,500

Zenith這系列的賣點想都不用想，正是一份男兒氣概和冒險氣質。直徑45毫米的剛勁造型引人注目，而錶款正是對改裝機車人士（Ton-up男孩）的一次致敬。採用老化不銹鋼錶殼，啞光黑色錶盤和黑色油性磨砂皮錶帶，內襯橡膠，帶來額外的舒適感。

由Zenith自製的Elite 679型機芯驅動，提供50小時的動力儲備，超大刻面熒光分針秒針以及金色或黑色鍍釕指針提供清晰的日間易讀性，另外配備該系列的特色超大熒光阿拉伯數字時標。

Bell & Ross BR03-92 Phantom $29,200

Bell & Ross的飛行員腕錶向來是型格的保證，外方內圓的設計也擁有極佳的辨認度。這枚BR03-92 Phantom全黑版本腕錶，以一枚機械自動機芯驅動。功能是最實用的時分秒鐘及日期，但通體全黑得來，卻以豐富的層次感帶出毫無難度的閱時方式。指針覆有光線反射塗層再增加可讀性，啞光黑色陶瓷錶殼直徑42毫米，帶防眩目塗層的藍寶石水晶玻璃錶面，防水性能達到100米。錶帶方面可以選擇黑色橡膠或帆布錶帶，配以黑色PVD鍍層精鋼插針式錶扣，是最純粹的真正黑魂。

IWC TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶 $46,600

IWC在去年的日內瓦錶展中一口氣推出多款航空錶讓人心猿意馬，而其飛行員腕錶全新TOP GUN海軍空戰部隊系列，當中就有一款全黑的自動腕錶（型號IW326901）。腕錶搭載全新的32000型系列自製機芯，是一款堅固耐用的自動機芯，動力儲備長達72小時。腕錶直徑41毫米，搭配黑色陶瓷錶殼、黑色錶盤、黑色指針及黑色織物錶帶，一副冷峻面相，型格到爆炸。

Chanel J12 陶瓷腕錶 $44,900

介紹了好一堆靚仔型錶，也要照顧女朋友感受吧﹗Chanel的一枚J12去年推出「改了全部，又全部都沒改」的全新版本，為錶款帶來了錶壇奧斯卡GPHG的最佳女裝錶大獎。

黑色版本陶瓷錶圈、錶殼、錶帶漆黑亮麗，唯有指針及時標等位置以白色襯托，帶出一份時尚魅力，又和男士們的純黑作品有著不一樣的感覺。此外新版腕錶也換上了Calibre 12.1自動機芯，絕對不是得個樣，真的叫男士想間中偷借來戴。