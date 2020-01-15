「The Last Statement Tee」 AR會否改變時裝界的未來

想自瑞典的零售品牌Carlings，用上了AR技術推出「The Last Statement Tee」，更特別指出可以「印」上政治訊息。這技術由廣告商Virtue為品牌開發，平白一件Tee透過手機觀看，可以看到不同的Message。品牌發現到時尚與社交媒體的發展息息相關，以前用肉眼去欣賞別人的衣裝，今天大多都從網上平台，而是次的作品，也是主打品牌的線上受眾群。

（Carlings）

Carlings方面指出，「The Last Statement Tee」是不能發聲的用戶表達自由、傳達訊息的一種方式，因為現今社會有社交媒體使其影響力無限放大。只不過，就算免卻了現實印製的成本，產品及特定的訊息也是一次性的，所以品牌也在致力針對數碼技術來減少時裝對環境的影響。品牌指出，定制和個性化是不止於時尚界的大趨勢，也藉此可以引起大眾的好奇，再催化未來業界數碼化的可能。產品用上了Facebook支援的Spark AR，Tee上的徽記可以作為追踪點，準確地覆蓋於實物上。每件Tee售賣10英鎊，而收益將捐贈給英國的NGO Wateraid。