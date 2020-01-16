【20年冬季男裝周】意大利品牌繼續打年輕牌 重塑未來男士新輪廓

Prada一向是米蘭男裝周的焦點，每一次系列都充滿話題性且讓人期待。而沒有了Karl Lagerfeld 的Fendi這一季將會是如何？
Prada 20年冬季系列
米蘭男裝周一直主打剪裁和經典輪廓，今季當然亦不會例外，但偶爾也會有令人驚喜的系列或是主題。例如將經典的男士衣櫥稍作調整，注入新思維、建立新形態，設計依舊著重剪裁技巧，只是更年輕讓人更想擁有。Prada就是那種能不斷突破界限去創新的品牌，設計師Miuccia Prada就於今季新系列的騷前提到，「目前人們的討論總針對於經典還是街頭；怎樣可以吸引年輕一代的消費群；甚麼是新的剛陽味；如何實行可持續性等等，這一切都讓我希望探討該如何演繹今季的男士印象，所以我得出『Surreal classics』這概念。因為於我而言經典是永恆而且具有意義的，而以超現實的手法來演繹便成就了帶點twist的現代設計。」的確，有點誇張的方形（Boxy）輪廓的西裝或是外套加上針織layering襯寬鬆的直腳褲，每個造型都擁有豐富的texture和不同的物料與大膽的顏色配搭。第一次看你可能會認為有點不順眼，但這正正是久違了的Prada式美學，感覺很年輕，像為現代男裝提供一個新定義。
Fendi 20年冬季系列
另一邊廂的Fendi後人兼藝術總監 Silvia Fendi 找來了奪得LVMH獎項的日本籍設計師Kunihiko Morinaga幫手，一同設計今季的系列。同樣地今季主題都是圍繞著重新演繹男士的經典衣櫥，所以主打的都是剪裁西裝，但輪廓變成更誇張的膊頭，配上皮褲和長靴。其中最特別但很難carry的，是一件cropped到腰間之上的外套，相信也是設計師希望加點突破元素的心思。
總括來說，米蘭男裝周仍然以堅守高質素的剪裁技巧為主打，但同時希望續步將設計變得年輕化、新穎從而吸引更多年輕一代的購買意慾。