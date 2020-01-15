各大品牌必爭之地 鼠年生肖特別版系列大合集

還有十日就是大年初一，迎接庚子鼠年的來臨，無論是衣食住行哪個範疇，各大品牌都爭相推出鼠年特別版產品，不但有LV、MCM、Givenchy、Moschino等的時裝大牌，一眾男士精品大牌例如Montblanc、Victorinox、Cross、VegaFina等都不遑多讓，以下就讓我們逐一介紹。

+ 9 + 8 + 7

Louis Vuitton

品牌今年的生肖系列主打絲巾、皮手帶、吊飾、鑰匙扣，還有耳機袋、瓷器盒和木盒，除了傳統的老鼠圖案外，可愛的倉鼠造型相信更能俘虜人心。

+ 11 + 10 + 9

MCM

芝士與老鼠的關係密不可分，品牌就以卡通圖案詮釋今年的生肖系列，主打卡通圖案配襯各款monogram皮袋、背包、銀包、散紙包，並有鑰匙扣及絲巾。

+ 5 + 4 + 3

Moschino

品牌以其手法重新創作出「Mickey Rat」，並設計出多件時裝單品，包括T恤、衛衣、針織外套、高筒布鞋及背囊。

Givenchy

以剪紙藝術為靈感，品牌創作出以四隻老鼠剪影組成的十字圖騰，並以此為基礎設計出T恤、衛衣及風褸。

+ 3 + 2

Off-White

將白色筆觸描繪的可愛老鼠面容和塗鴉身影，融入在品牌經典的「四箭頭」圖案中，並以此創作出一系列的括T恤及衛衣。

Brooks Brother

生肖系列T恤上的卡通化小老鼠，穿上品牌經典的Tartan格紋圖案外套和賊仔帽，可愛爆燈！而系列的衛衣上，則繡有老鼠圖案小布章。

+ 8 + 7 + 6

Diesel

將可愛卡通結合街頭塗鴉及文化元素，以手繪、動畫、塗鴉及塗刷等手法畫出卡通老鼠印花圖案，並融入12款主打單品中，包括丹寧外套、衛衣、牛仔褲、針織衫、運動衫等。

Moncler

極具匠心的將品牌logo反轉，再以簡單線條在上勾畫出老鼠的眼、鼻和鬚，今年的生肖系列包含T恤、帽及外套幾種單品。

+ 4 + 3 + 2

Adidas

品牌與迪士尼推出Mickey Mouse別注版鞋款系列，將這個經典卡通人物的造型、甚至漫畫，融入在Superstar及Stan Smith 鞋款之中。

Montblanc

除了在筆帽上雕有精細的老鼠圖案，品牌的鼠年「Legends of the Zodiacs」系列，還有特別版墨水和筆記本。

Cross

被譽為「美國總統筆」的Cross，如樣有推出生肖特別版原子筆，藍色的筆桿上以金色線條畫上老與鼠圖案，極為精美。

Victorinox

以品牌標誌性同時代表喜慶的紅色，配合金色老鼠圖案，限量8,000把，每把刀身附有獨立編號，並有一個特別紀念禮盒存好。

Douglas Laing & Co.

Timorous Beastie 18 Years Old是這個獨立裝瓶廠最受歡迎的產品之一，鼠年生肖特別版大部分地保留了原有設計，將酒標改以紅色為主調，並加上「玉杯祝喜金鼠賀福」的字句。

Johnnie Walker

鼠年珍藏版威士忌禮盒內附有一支Blue Label，禮盒及瓶身以彩繪設計呈現燙金財鼠結合金元寶，象徵財源滾滾，順心如意。

VegaFina

由品牌的頂級調配團隊特別調配，精選最好的菸葉，手工卷製而成。濃度為中等到濃郁，香氣馥郁，口感豐富，有雪松木、堅果和咖啡味。