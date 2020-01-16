杜拜LVMH Watch Week新作精選

當瑞士的巴塞爾錶展(Baselworld)沒落的步伐已經明顯得誰都看得出來，擁有多個名震天下大牌子的LVMH集團，今年正式於杜拜舉辦了他們自己的LVMH Watch Week，旗下包括BVLGARI、TAG Heuer、HUBLOT及ZENITH的作品已經足夠讓人目不暇給，誰還會對Basel念念不忘？現在就來看看幾個牌子的代表作。

HUBLOT Big Bang Unico Integral腕錶

作為系列第15年的一次紀念作，Big Bang系列首款一體式金屬錶鏈可說相當有特色。首個鏈條設計融入錶殼，將精湛的製錶技術與時尚設計相結合，可說是非常能說明品牌的個性。腕錶備有三個款式，當中最吸睛的我會選黑色陶瓷版本，完全表現了品牌精髓，而這全黑款只作限量500枚。

HUBLOT Spirit of Big Bang Rainbow腕錶

早前Hublot在Big Bang系列已經試過放上彩虹之色，這次來到Spirit of Big Bang，色澤柔和的King Gold錶殼密鑲圓形和長方形切割彩色寶石，呈現繽紛彩虹色。42毫米Spirit of Big Bang Rainbow腕錶的時針緊扣鏤空計時機芯，錶殼內搭載世界最傑出的瑞士計時機芯之一的HUBLOT HUB4700機芯。

ZENITH DEFY Midnight腕錶

Zenith今年在女裝腕錶上大展拳腳，其中DEFY系列首款女士腕錶DEFY Midnight腕錶的靈感汲取自無垠宇宙，以別致的星空圖案點綴錶盤，精心鑲嵌的鑽石更是迷人。DEFY Midnight腕錶配備36毫米精鋼錶殼，錶盤鑲嵌11顆明亮式切割鑽石，藍色錶盤經過亮面處理帶出垂直漸變效果。腕錶搭載由ZENITH獨立研發製造的Elite自動機芯，提供50小時的動力儲備。

ZENITH DEFY 21 Land Rover Edition限量款腕錶

聯同型格汽車品牌Land Rover，為其Defender汽車新作發佈配合推出的DEFY 21 Land Rover Edition限量款腕錶只發行250枚，以原創、簡約的外觀再造ZENITH傳奇的1/100秒計時碼錶。錶殼以微珠噴砂鈦金屬打造，可從各個角度吸收光線，凸顯更佳琢面效果。DEFY El Primero 21腕錶系列中重新設計的顯示功能搭配相襯的封閉式灰色錶盤，也同時首次配備線性動力儲備視窗。

BVLGARI Serpenti Seduttori Born to Shine腕錶

以一枚珠寶腕錶的身份，卻內置女裝錶極少見的小型陀飛輪機芯 BVL150，新款 Seduttori可說是融合了瑞士專業的製錶知識與珠寶製作的技藝。鍍銠機芯飾有手工裝飾的日內瓦波紋、珍珠圓點打磨紋、手工修飾倒角，搭配藍寶石橋板。BVLGARI的美學與技術相輔相成，因此在陀飛輪處選用透明藍寶石玻璃後蓋，突顯機芯與裝飾，將傾斜 6 度的上鏈柄置於 2 點和 3 點的刻度間，並以特殊的密鑲技術降低錶殼厚度。

BVLGARI OCTO FINISSIMO 超薄三問腕錶

連續打破世界超薄紀錄的Octo Finissimo 超薄男裝系列今次共推出5種全新錶款，最矚目的首數新款的 Octo Finissimo 玫瑰金超薄三問腕錶。搭載 BVL 362 BVLGARI 自製超薄 3.12 毫米手動上鏈機械式三問機芯，錶盤的鐘點刻度採用鏤空設計，6 點位置的小秒針盤也應用同樣的技術：鏤空設計用於增強錶殼內部的共振，加強聲音傳導效果。啟動打簧報時機制的按鈕配備「all or nothing」安全裝置，位於錶殼9 點鐘位置。這款由 BVLGARI 開發製造的機芯，可提供42小時動力儲存。