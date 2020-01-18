【木村拓哉】架上百年手造眼鏡Masunaga 白髮眉架滲型格

木村拓哉屬於90年代的流行產物，從他的衣著打扮到主演過的日劇及電視節目，他的舉手投都足以影響著每一年青人。不管現在是小鮮肉橫行的年代，但他仍然是《月九》的收視保證，而演技方面更是有目共睹。完成了米芝蓮三星使命後，木村化身成白頭教官，憑著笑容欠奉的冷酷造型令角色變得更為鮮明。每次木村的造型總具備著話題性，至於在《教場》中的太陽眼鏡打扮亦成為新一輪的談論焦點，究竟它是何方神聖？以下來將為大家揭曉。

鐵面銀髮族

缺少了Yamaha TW-200的機車搭檔，亦抹走一身RRL的型佬打扮，今次木村所換來的卻是一頭白髮、兼且右眼被設定為義眼的鐵面形象。作為一代「日劇天王」，基本上只要掛上木村拓哉的牌頭便是賣埠之保證，而在大中華地區他的影響力亦只有GD能夠匹敵。《教場》是改編自長岡弘樹的同名小說，故事講述警校教官與一眾學員在受訓時所發生的故事，而詳情可透過串流平台ViuTV收看。談到木村又怎能缺少他在造型上的相關資訊，今次除了白髮跟制服外，太陽眼鏡就是他的唯一護法。

有木村的劇，就有值得留意的潮物。《教場》劇照

今日被木村看中的是百年大牌Masunaga手造眼鏡。《教場》劇照

充滿著中佬成熟男味道，木村不再賣靚樣，但一樣有號召力。《教場》劇照

木村大神之選Waldorf

能夠成為木村劇中的Pick Up Item，在品質和設計上必定有其賣點，才能配得上成為大神出鏡之用。今次在《教場》中他所佩戴的正正是百年品牌Masunaga 1905的出品，型號Waldorf屬於一款改良版的眉架設定，沒有被傳統美式經典所局限，設計相對變得簡潔流暢。Waldorf採用了全鈦金屬製作，因此質感上相對堅固耐用，並適合長時間使用。上目眼鏡一直與德國蔡司ZEISS合作無間，往往在推出新產品時總會第一時間給予我們作首輪發佈。這次亦不例外，在剛推出的全新變色水銀鏡片，可根據紫外線變化而作出深、淺調整，配合表面水銀塗層，感覺正好與木村於《》中所佩戴眼鏡的造型有二曲同工之妙。個人認為變色鏡之所以大行其道，全因為它的功能性有助改善我們日常生活中的不便，而這次的藍調水銀鏡面亦是我們與ZEISS HK獨家首賣的新產品，至於有關細節請向店員們查詢。

關於Kelvin Tsui

上目眼店的主理人，醉心推動手造及時裝眼鏡的重要份子。自小對舊事舊物有不解的情意結，希望透過自己將擁有悠長歷史文化的日本手造架及潮流元素的鏡架介紹予各位。(www.ocularplus.com)

Zeiss 首次推出變色+鏡水銀面鍍膜，而鏡片背面採蔡司鏡片專用的用蓮花及不反光coating。攝自：作者

回色或變色的中段最為近似劇中的造型效果。攝自：作者

變色鏡最引人入勝的地方就是出到戶外框架瞬間變了太陽鏡眼鏡，而這次的藍調水銀鏡面是「上目」與ZEISS HK獨家首賣的最新新產品！攝自：作者

作品用上其一口螺絲的造鏡技術來製作，把眉頂跟安裝鏡部分連成一起，由於鏡身設計偏高，能突出整體的視覺效果。此外磨砂藍及磨砂銀的配搭獨特而具時尚感，同時亦襯托出眉框的線條美，加上鏡臂的打磨和切割處理得近乎完美。攝自：作者

ZEISS鏡片若隱若現的雷射標記。攝自：作者