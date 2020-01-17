Samsung旗下 STAR Labs 以「Neon」虛擬人像計劃預示未來

在早前（1月6日）的消費電子展（CES）之上，相信新科技迷都會留意各大品牌的新動向，從中透視未來世界的一鱗半爪，而其中一個令人引頸以待的，定必是Samsung旗下的科研機構 STAR Labs 的一個虛擬人像計劃「Neon」。畢竟，人們在上世紀已經在期待人造人、虛擬人物的實現，而「Neon」，正正為世人帶來震驚的表現。

「Neon」（STAR Labs）

STAR Labs所展示的成品，包括有瑜伽教練、銀行家、K-pop明星、新聞主播和時裝模特兒等，他們仿真度極高，每個「人」都有著獨特的個性，由語言、動作、表情，以至是展現出來的氣質都十分自然，甚至令人懷疑，這是由真人拍攝出來的⋯⋯一點都看不出合成出來的瑕疵。而STAR Labs的項目負責人Pranav Mistry指出，他們不是在模疑人、複制人，而是在創造人！

在過去幾十年間，不同的文學作品、電影都在預示著，AI的失控、人造人的禁忌，但事實上，在這一刻各大科技企業都在發展人工智能的可能，也已經融入到我們的生活之上，我們打開手機已經接觸得到。而對STAR Labs而言，「Neon」不單單是外表仿真度高，AI和語音互動系統反映在人像的反應與談吐之上，可以在不用幾毫秒的時間內做出反應。還記得2017年Sophia的出現令人感到震驚甚至恐懼，但短短的時間內似乎人們已經迅速的習慣了，也使各大探索AI技術的企業加快腳步。