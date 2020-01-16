【20年冬季男裝周】Gucci、Alexander McQueen打破傳統 回到初心

Gucci宣布今季重回米蘭男裝周行騷並成為時裝周的最後一場壓軸大騷；Alexander McQueen多年來都在家鄉倫敦行騷但今季都再次回歸米蘭，這些都奠定米蘭是男裝之都的地位。

Gucci shot by Dan Lecca 在慶祝Alessandro Michele擔任Gucci創意總監的五週年之際，這位設計師邀請大家回到他的「童年時期」。正正也是因為他第一次為品牌設計的系列就是男裝，所以今季他重新發掘他過往設計過的所有系列。得出的結論是社會一直給男士定下的穿衣規則，所以今個系列就要來告訴你要回到最初像孩童時期那樣其實並沒有性別之分。系列裡能看到許多充滿童真的服飾打扮，如有點「吊袖」的cropped西裝襯短褲加及膝長襪配皮鞋的造型，就如小時候的裝束般令人會心微笑。另有帶點90年代grunge風格的爛針織和長身cardigan配爛牛仔褲，這時期的服裝無疑也是對社會的宣洩，亦是對masculinity的挑戰，所以也是Michele擅長的領域。

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Alexander McQueen 致於重回米蘭的Alexander McQueen，今季以發布形式來取代時裝騷。靈感來自北部風景及已故英國藝術家亨利・摩爾（Henry Moore）的抽像畫作為系列題材。品牌繼續曬冷其傳統剪裁技術並以制服為設計基本，再注人McQueen式的語言進去。系列主角有一件上面繡上金色刺繡圖案的黑色西裝外套；還有尤如被黑色墨水繪在一件象牙色的西裝外套，圖案延展至下身的長褲上。整個系列的用色不多但已經被過往多了，而且亦能看到簽名式的骷髏頭蹤影。