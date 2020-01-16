Feather & Bone半山店天台辦慈善派對 Straya Day是國慶抑或國殤?

持續了四個月的澳洲山火，在「Straya Day」（澳洲日）臨近之際，終於迎來好消息，火勢預料將會隨著下周大雨得到控制，不過全球各界對於是次災劫所造成的破壞的關注，則從未停步，主打高級肉類的Feather & Bone就趁著Straya Day於半山店的天台，舉辦一場慈善派對，將門票中的三份一收入捐予New South Wales Rural Fire Service，為澳洲山火出一分力。

由英國畫家Algernon Talmadge描繪，Arthur Phillip登陸澳洲時的情形。(網上圖片)

「Straya Day」源於1788年1月26日，英國海軍上將Arthur Phillip率領首批移民登陸澳洲新南威爾斯的傑克森港（即現在的雪梨港），定居於此並升起英國國旗，令澳洲自此成為英國殖民地。至1901年1月1日澳洲聯邦成立，並將1月26日定為澳洲的國慶日。

對於澳洲土著來說，1月26日是「國殤」而非「國慶」。(Getty Images)

不過對於澳洲土著來說，1月26日卻標誌著他們被歐洲白人入侵及非人道對待的開始，因此相比起「國慶」，他們更主張將這天視作「國殤」，並稱之為「入侵日」或「生存日」。在2017年8月，墨爾本雅拉市議會一致決定，不再將1月26日稱為澳洲日，並以舉行一場承認土著文化和歷史的活動，代替在當天舉行公民身份儀式，而此舉後來亦得到數個其他市議會仿傚。雖然去年澳洲總理Scott Morrison勒令所有地方議會都必須在1月26日和9月17日舉行公民身份儀式，但去年全國各地依然舉行了多個抗議集會。不過無論如何演繹，「Straya Day」都是對於澳洲非常重要的一個日子。

Feather & Bone Straya Day Rooftop Party海報

而Feather & Bone於1月25日在半山店天台舉行的慈善派對，便以澳洲作為主題，由當日中午12點至下午5點，餐廳將無限量供應多款新鮮特式沙律、芝士及凍肉拼盤、澳洲人在派中必備的自家製香腸，以及澳洲特式糕點Fairy Bread仙子麵包和新鮮焗製的Lamingtons林明頓蛋糕。此外，屆時客人還可以一邊聽著澳洲Triple J電台每年嚴選的「Hottest 100」歌曲，一邊無限暢飲啤酒、葡萄酒，以及澳洲Four Pillars氈酒配上Capi 湯力水的Gin & Tonic。是次派對門票售價為HK$600，而餐廳每出售一張門票，便會捐贈HK$200予New South Wales Rural Fire Service，為澳洲山火出一分力。