【荷里活電影】道具的魔力 舊物的威力

荷里活影星除了在銀幕上受歡迎外，在拍賣場上也有強勁的號召力，尤其是他們曾用過的「道具」……

米高積遜曾經帶過的手套，能以數百萬元售出；李小龍拍電影穿過的功夫衣服，也是天價成交；腕錶界當然不例外，影星保羅紐曼曾經佩戴過的勞力士Daytona，在兩年前就以1.38億港元成交，成為當時全球最昂貴的腕錶。這次負任何荷里活影星碰過的東西都有着天價的潛力。事實也是如此，比較年輕的讀者未必認識史提夫麥昆（Steve McQueen），是60、70年代當紅的美國影星。可惜英年早逝在1980年便逝世，當時他只有50歲。史提夫麥昆除了是荷里活動作片影星外，在賽車場上亦有着顯赫的成績， 1980年因癌病逝世。他的著名電影包括有《Le Mans》、《The Magnificent 7》、《The Towering Inferno》及 《Bullitt 》。雖然史提夫麥昆已經逝世超過40年，但他的號召力卻一點都不細小，至今仍然有國品牌用他的形象作宣傳。他的眾多電影中我自己比較喜歡的就是警網鐵金剛《Bullitt 》，電影大綱說到三藩市警司Frank Bullitt有一個重要任務就是保護黑手黨證人的人生安全，當然情節耐人尋味迂迴曲折，電影內少不了史提夫麥昆著名的汽車追逐場面。雖然電影在超過50年前拍攝，但今天回看仍然十分精彩，電影更奪得多項國際獎項。電影內使用的其中一輛車就是史提夫麥昆駕駛的福特野馬Ford Mustang。而這輛野馬，更在上星期已天價拍出、成交價高達29,000,000港元。據說車主在1974年以3,500美元購入，家族已經擁有這一台福特汽車超過45年。史提夫麥昆在1977年曾經寫信給這家族要求扣回這輛野馬，但最終被拒絕。

一台同年份的福特野馬，假若狀況良好的話現今的市場價值大約為40萬港元。所以不要小看荷里活影星的巨大影響力，就憑這兩野馬來看他就可以令這兩車超出72倍的價錢售出。

About me: Carson Chan瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。

1968年的FORD MUSTANG（MECUM）

世界各地收藏家都十分有興趣。（MECUM）

車主沒有把車翻新是天價的主要原因。（MECUM）

拍賣當日人山人海。（MECUM）

原汁原味是最值錢的地方。（MECUM）