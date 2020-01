每年兵家必爭之地 庚子鼠年生肖錶推介

庚子鼠年將到,雖然平時老鼠是備受厭惡的動物,但作為十二生肖之首,鼠年特別版限量腕錶卻總是大受錶迷歡迎。我們嚴選出以下五款今年值得推介的鼠年生肖錶,各具特色及賣點,相信總有一款合你心意。

Breguet Classique 7145鼠年限量腕表

Breguet

Classique 7145鼠年限量腕表

品牌完美糅合手工鐫刻、大明火琺瑯、機刻雕花及寶石鑲嵌,四種非凡的精湛工藝,設計出今年的鼠年生肖錶。藝匠首先運用特製工具,以人手在中央刻鑿出老鼠圖案,再填入琺瑯進行燒製與拋光,並在老鼠圖案外圍以機刻雕花來營造層次美感,尾巴則以黑色鑽石鑲嵌而成。腕錶搭載僅厚2.4mm的502.3自動機芯,配襯藍色皮革錶帶,限量發行8枚。

Jaquet Droz Petite Heure Minute

Jaquet Droz

Petite Heure Minute

品牌為鼠年生肖版腕錶重新設計時分小針盤系列(Petite Heure Minute),在以黑色縞瑪瑙打造的錶盤上,綴上用玫瑰金雕成的老鼠圖案,栩栩如生的老鼠以前爪抱著紅寶石雕琢而成的石榴籽,並另外於9點鐘位置則設有一堆依附在種衣上的紅寶石石榴籽。此枚腕錶搭載Jaquet Droz 2653自動機芯,擁有68小時動力儲存,限量發行8枚。

Jaquet Droz Petite Heure Minute

Vacheron Constantin

Métiers d'Art The legend of the Chinese zodiac, Year of the rat

品牌自2013年起,每年都會推出兩款藝術大師系列生肖錶,今年亦不遑多讓,推出兩枚分別以鉑金及玫瑰金打造的鼠年生肖錶。錶盤中央的老鼠圖案,以及周邊參照中國傳統剪紙藝術設計的花卉枝葉圖案,經手工雕刻而成,然後以大明火琺瑯工藝,將錶盤覆蓋上數層琺瑯釉。腕錶搭載2460 G4自動機芯,以位於四個角落的視窗來顯示小時、分鐘、星期與日期,每款各限量發行12枚。

Panerai

Luminor Sealand – Year of Rat (PAM00863)

由2009年開始,品牌每年都會以Luminor Sealand創作當年的生肖版腕錶,來到今年鼠年系列第12款腕錶,亦同樣由意大利工藝大師花上50小時,以傳統的「sparsello」雕刻工藝,人手鐫刻錶蓋的老鼠圖案。藝匠利用一柄小巧的柳葉刀雕琢出圖案的坑紋,然後以金線為這些圖案嵌花,再細緻錘打,令金線與凹陷的坑紋合而為一,盡顯雕刻技藝。這枚44mm精鋼腕錶,搭載P.9010自動機芯,擁有3天動力儲存,灰色錶盤的中央部分綴有太陽紋飾面,壓印阿拉伯數字及時標,嵌入式夜光Super-LumiNova圓點配搭綠色夜光顯示,並於9點和3點鐘位置分別設有小秒盤及日期顯示。

TAG Heuer

Autavia CNY 2020 Year of the Rat Special Edition

品牌重新設計及推出上世紀60年代的大熱錶款Autavia系列,更以鼠年特別版作為頭炮。Autavia的名字源於汽車(automobile)和航空(aviation)兩個單詞縮寫,最初代表1933年至1957年期間在賽車和飛機上使用的儀表盤計時器,故此這枚特別版的錶背上,鐫刻有一隻頭戴飛行員護目鏡、手握汽車方向盤的老鼠剪影,並於旁邊刻有漢字「鼠」。而在錶盤方面,則以「鼠」字設計,取代「1」時位置上的傳統數字刻度。這枚42mm三針青銅腕錶,搭載Calibre 5自動機芯,擁有38小時動力儲存,鼠年特別版以紅色錶盤搭配紅色小牛皮錶帶,錶盤上的鍍銠時標和指針覆以Super-LumiNova塗層,防水性能達100米。