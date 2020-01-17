每年兵家必爭之地 庚子鼠年生肖錶推介

庚子鼠年將到，雖然平時老鼠是備受厭惡的動物，但作為十二生肖之首，鼠年特別版限量腕錶卻總是大受錶迷歡迎。我們嚴選出以下五款今年值得推介的鼠年生肖錶，各具特色及賣點，相信總有一款合你心意。

Breguet Classique 7145鼠年限量腕表

Breguet

Classique 7145鼠年限量腕表

品牌完美糅合手工鐫刻、大明火琺瑯、機刻雕花及寶石鑲嵌，四種非凡的精湛工藝，設計出今年的鼠年生肖錶。藝匠首先運用特製工具，以人手在中央刻鑿出老鼠圖案，再填入琺瑯進行燒製與拋光，並在老鼠圖案外圍以機刻雕花來營造層次美感，尾巴則以黑色鑽石鑲嵌而成。腕錶搭載僅厚2.4mm的502.3自動機芯，配襯藍色皮革錶帶，限量發行8枚。

Jaquet Droz Petite Heure Minute

Jaquet Droz

Petite Heure Minute

品牌為鼠年生肖版腕錶重新設計時分小針盤系列（Petite Heure Minute），在以黑色縞瑪瑙打造的錶盤上，綴上用玫瑰金雕成的老鼠圖案，栩栩如生的老鼠以前爪抱著紅寶石雕琢而成的石榴籽，並另外於9點鐘位置則設有一堆依附在種衣上的紅寶石石榴籽。此枚腕錶搭載Jaquet Droz 2653自動機芯，擁有68小時動力儲存，限量發行8枚。

Jaquet Droz Petite Heure Minute

Vacheron Constantin

Métiers d'Art The legend of the Chinese zodiac, Year of the rat

品牌自2013年起，每年都會推出兩款藝術大師系列生肖錶，今年亦不遑多讓，推出兩枚分別以鉑金及玫瑰金打造的鼠年生肖錶。錶盤中央的老鼠圖案，以及周邊參照中國傳統剪紙藝術設計的花卉枝葉圖案，經手工雕刻而成，然後以大明火琺瑯工藝，將錶盤覆蓋上數層琺瑯釉。腕錶搭載2460 G4自動機芯，以位於四個角落的視窗來顯示小時、分鐘、星期與日期，每款各限量發行12枚。

Panerai

Luminor Sealand – Year of Rat (PAM00863)

由2009年開始，品牌每年都會以Luminor Sealand創作當年的生肖版腕錶，來到今年鼠年系列第12款腕錶，亦同樣由意大利工藝大師花上50小時，以傳統的「sparsello」雕刻工藝，人手鐫刻錶蓋的老鼠圖案。藝匠利用一柄小巧的柳葉刀雕琢出圖案的坑紋，然後以金線為這些圖案嵌花，再細緻錘打，令金線與凹陷的坑紋合而為一，盡顯雕刻技藝。這枚44mm精鋼腕錶，搭載P.9010自動機芯，擁有3天動力儲存，灰色錶盤的中央部分綴有太陽紋飾面，壓印阿拉伯數字及時標，嵌入式夜光Super-LumiNova圓點配搭綠色夜光顯示，並於9點和3點鐘位置分別設有小秒盤及日期顯示。

TAG Heuer

Autavia CNY 2020 Year of the Rat Special Edition

品牌重新設計及推出上世紀60年代的大熱錶款Autavia系列，更以鼠年特別版作為頭炮。Autavia的名字源於汽車（automobile）和航空（aviation）兩個單詞縮寫，最初代表1933年至1957年期間在賽車和飛機上使用的儀表盤計時器，故此這枚特別版的錶背上，鐫刻有一隻頭戴飛行員護目鏡、手握汽車方向盤的老鼠剪影，並於旁邊刻有漢字「鼠」。而在錶盤方面，則以「鼠」字設計，取代「1」時位置上的傳統數字刻度。這枚42mm三針青銅腕錶，搭載Calibre 5自動機芯，擁有38小時動力儲存，鼠年特別版以紅色錶盤搭配紅色小牛皮錶帶，錶盤上的鍍銠時標和指針覆以Super-LumiNova塗層，防水性能達100米。