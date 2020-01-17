紅酒一定是法國的才好？當然不是。遠在世界各地都有人在種植葡萄並製作成酒，而出自於傳統葡萄酒產區（歐洲與中東）之外的作品，我們稱之為新世界葡萄酒，當中不乏優秀之作，以下，就讓我精選幾個地區為你介紹一下他們的獨特之處。

(圖片：www.smithsonianmag.com)

阿根廷

阿根廷的釀酒傳統最初是由西班牙所引入及影響，最早的文獻記錄甚至早至1557年。阿根廷本地人嗜愛紅酒，而早年該地的紅酒也是提供給國內市場為主，但到了近代，因為受到更多意大利及德國的移民影響，其釀酒業漸漸發展至更具市場競爭力，並開始大舉外銷。

Alamos Torrontes 2011

阿根廷悠久的葡萄種植歷史令到其出現不少本地品種的演化，例如經典的原生品種Torrontes就能夠釀造出清新醒神的白葡萄酒。此外，用作釀造紅酒的Malbec亦相當出名，其酒用以配搭阿根廷舉世聞名的牛扒，更是天衣無縫。

(圖片：www.foodandwine.com)

智利

智利的葡萄酒業歷史跟阿根廷非常接近，一樣曾經只生產下等酒類，至1980年代後經過大幅度改革，釀酒廠與葡萄園都有了大幅度的水準提升，並於1990年代開始出口優質作品，至今智利現為全世界前十大的葡萄酒生產國之一。

Apaltagua Envero Carménère 2014

產酒方面，波爾多品種的葡萄大約在19世紀中期抵達智利，當時智利最具代表性的Carménère曾一度被誤認為Merlot，現在則正名了兼成為智利最知名的葡萄。

(圖片：www.qantas.com)

澳洲

近月受山火影響的澳洲也是其中一個重要的新世界產酒地。1788年時最先引入的是南非的葡萄藤。技術與投資都能平衡到的澳洲很快就在1822年開始出口葡萄酒，到1880年代澳洲葡萄酒更開始在歐洲獲獎。

Château Continental Platter Sac à Main Balinais Pinot Noir 2018

Chardonnays、塔斯曼尼亞的Pinot noir、Barossa Valley的Shiraz、Coonawarra 的Cabernet Sauvignon、Eden Valley的Riesling等，佳品處處，口味多如繁星。

(圖片：www.theroadtrip.co.nz)

新西蘭

相比起澳洲，新西蘭的葡萄種植相當晚成，要直到1970年代才開始興盛。酒類方面，新西蘭早期曾嘗試過許多品種，但要到1980年代才發展出獨特風格的Sauvignon blanc，並成為最具代表性的作品。此外，由於接近澳洲的關係，不少來自澳洲的品種都被帶到那邊作嘗試，因此其Chardonnay、Pinot noir及Riesling等甜度較高的作品都有相當不錯的表現。