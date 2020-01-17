米芝蓮食府明閣與LALIQUE聯乘 推出為期一年主題菜單

高貴典雅的水晶，配上令人垂涎的中菜會有甚麼迷人的感官體驗？在這個農曆新年前夕，由香港康得思酒店米芝蓮粵菜食府明閣，與法國著名水晶品牌LALIQUE聯手推出為期一年，名為「Nature Sauvage」（天然頌讚）的中西合壁，除了宛如藝術展館般的主題廂房，明閣標誌性的菜式，還有從美國知名酒評家James Suckling手上獲得極高評分的葡萄酒，當中更有三款來自LALIQUE名下的酒莊！

「天然頌讚」水晶尊尚晚宴

劍南春酒浸四十頭日本吉品乾鮑伴魚子醬及話梅果凍配Louis Roederer Cristal 2008 是次的聯乘推出了十一道菜的時令菜單，全由明閣行政總廚李悅發師傅精心選材和設計，當中有菜式用上了LALIQUE高貴的水晶作品，例如第一道非常吸引眼球的「劍南春酒浸四十頭日本吉品乾鮑伴魚子醬及話梅果凍」，菜式上已經別具匠心，用芳香攝人的劍南春賦予鮑魚多一重味覺體驗，而特選的魚子醬不會太鹹而遮蓋了整體感覺，加上點亮味蕾的話梅果凍，首道菜已經令人食指大動。至於配酒方面也值得一提，用上了Louis Roederer Cristal 2008，一款評分達100的香檳，適中的酸度既突顯出鮮味，也與魚子醬十分配襯。說起這款香檳大有來頭，因為全透明、平底的設計僅此一款，據說當年是為王室愛酒，而這個設計是為了防止刺殺的情況，是一瓶有故事的酒，而所用的香檳杯也是評分100，是為完美的配合。

龍帶玉梨香伴蜜餞叉燒

陽江豆豉焗黑鱈魚配Château Lafaurie-Peyraguey 2016, Grand Vin Sec, Bordeaux Blanc 第二道菜為「龍帶玉梨香伴蜜餞叉燒」，是為明閣遠近馳名的「名物」；而接著的「濃湯海中寶」，也是餐廳深受愛戴之作，在微冷的季節享用感受到飽滿的暖意，選料上乘，竹絲雞、海參、花膠、瑤柱及日本花菇交織出濃郁悠長的鮮甜。接下來介紹一款來自LALIQUE的白葡萄酒「Château Lafaurie-Peyraguey 2016, Grand Vin Sec, Bordeaux Blanc」，帶有蜂蜜及甜梨氣息，後續更多的番石榴芳香、礦物特質浮現，複雜的芳香在LALIQUE的「Universal Glass」中更為顯著，顧名思義，這酒杯適合盛載所有的葡萄酒。而配上這款酒的菜式為陽江豆豉焗黑鱈魚，充滿油份的黑鱈魚外脆內嫩，鮮味十足。令人深深感受到，是次的Pairing旨在突顯大自然的感覺，不論是食材還是美酒，都反映出產地的優美風土。

鮮露筍岩鹽澳洲M9和牛配Château Faugères 2016, Saint-Emilion Grand Cru Classé

椰汁蘆薈官燕糕配Château Lafaurie-Peyraguey 2015, 1er Grand Cru Classé Sauternes 至於紅酒方面，選用了Château Faugères 2016, Saint-Emilion Grand Cru Classé 這款平衡度十足的紅酒，紅李及桑椹香氣飽滿而強勁，醒酒過後，單寧感紮實而優雅，獲James評為九十五分的紅酒。Full Body的美酒配上「鮮露筍岩鹽澳洲M9 和牛」，總廚指出，用上澳洲M9 和牛是因為比較更能受熱，中菜非常講究菜式的熱度，突顯出脂香十足的牛肉，加上以喜馬拉雅山岩鹽輕輕調味，伴以炸獨子蒜片增加口感，餘韻悠長的美酒配上蒜片更有著獨特的味蕾體驗。而甜品方面，椰汁蘆薈官燕糕看似平凡，但由椰汁、蘆薈到官燕三重的質感配搭得恰到好處，清潤而不會太甜膩，正好為整個菜單舒服地作結。

接下來看看其他菜式以及主題廂房的藝術氣息：

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LALIQUE將明閣其中一間廂房重新設計成主題廂房，房間內懸掛了以香榭麗舍大道旁的樹木為主題的香榭麗舍(Champs-Elysées)吊燈及由著名法國設計師Olivia Putman創作室設計的ORGUE系列三層吊燈。廂房內也陳列了LALIQUE MAISON的家具和展示了一系列以大自然為主題的水晶擺設，牆上更鑲嵌著一組一組的水晶燕子雕塑，構成一幅美麗的大自然風景畫。

是次的聯乘合作為期一年，十一道菜連四款葡萄酒配對晚宴價格為每位港幣2,888元(需另加一服務費)，適用於六位用或十二位用。每位賓客更可獲贈LALIQUE香薰蠟燭乙個 (價值港幣680元)。必須提前預訂。