【20年冬季男裝周】巴黎男裝周開鑼 喜見LV不再沉迷街頭服飾

Louis Vuitton的創意總監Virgil Abloh剛剛於不久之前就說過「街頭時裝即將滅亡」，作為其中一位帶領街頭時裝潮流的先鋒，今季確實讓大家看到其成熟的一面。至於Valentino就不過不失，繼續玩他的法式紳士優雅可惜沒有太大驚喜。

Louis Vuitton Virgil Abloh率領的Louis Vuitton今季希望突破自己，做從來都沒有做過的西裝。當然之前幾季都有西裝的出現但普遍還是以他擅長的街頭服飾作主打，有別於今季系列以西裝作為主角並由頭帶到落尾。先以素色西裝開頭，感覺斯文又正式毫無特別，但去到系列的中段就開始看到Abloh對西裝年輕化的野心。拼接鏤空和漸變色西裝都充滿玩味，似乎要告訴年輕人（亦是品牌現今最大的消費者群）穿西裝都可以十分有型。到尾聲的數件藍天白雲西裝更成為整個系列的高潮，當然亦有一些街頭裝束例如桃紅色head to toe造型和monogram的biker外套等輕易能成為熱賣的款式。

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Valentino Valentino的配飾和鞋履一直是品牌的命脈，反觀其服飾多季以來都沒有甚麼太大驚喜，就是繼續走很平穩的路線。今季如常著重剪裁工藝，以修長而流線的廓形配上厚膠底皮鞋，他們的衣服永遠能散發出一種不經意但又十分優雅和浪漫的氣質。打頭陣的幾個造型就以著名攝影組合Inez & Vinoodh拍攝的花卉圖案印到各種大褸、西裝和恤衫上，令人聯想到剛發布的Alexander McQueen 系列。之後以logo覆蓋整件大褸和西裝等造型或許都是品牌希望更年輕化的方向，但個人認為今季的各種袋款還是最吸引眼球的東西。順帶一提，品牌同時宣布與日本品牌Onitsuka Tiger合作，為其經典款式Mexico 66 SD運動鞋創作獨家限量款式，用四種色調重新演繹並在側面加有品牌經典的V Logo。

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Onitsuka Tiger X Valentino Garavani：

雖然有不少報告都說明了現今男裝市場的增長及無限潛力，但看畢米蘭男裝周的眾多系列再來到通常比較有趣的巴黎男裝周，可惜似乎今季設計師們都以play safe為主，期望之後能看到更多突破傳統的系列。