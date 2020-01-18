周末食Brunch原是生活態度的彰顯

「Brunch」一字，由「Breakfast」及「Lunch」合組而成，據典籍記載，首次出現於1895年英國作家Guy Beringer在Hunter's Weekly一篇名為「Brunch: a plea」的文章，意指將早餐及午餐合併一起吃，通常出現在每周僅有一天、不用早起床工作的周日早上。香港人工作壓力大，大多數上班族每朝六七點就要起床，把握周六晚狂歡至深夜，並在周日一次過補充整個星期不足的睡眠，至將近中午才施然起床，再放鬆一下吃個brunch叉足電，大概沒有比這更幸福的事了。

Kinship

餐廳由兩位星級名廚Chris Grare和Arron Rhodes聯合創辦，其早午餐提供英國及美國美食，除了一系列招牌美食例如自家新鮮即製鬆餅、炸雞窩夫及烤西冷牛肉外，還有多款以雞蛋為題材的菜式，包括「燒豬肉班尼迪蛋配beurre noisette荷蘭醬及火箭菜沙律」、「牛油果多士配太陽蛋及脆鷹嘴豆」、「咸牛肉薯仔配煎蛋多士及焦糖洋蔥辣椒」等。配以多款Chardonnay、Cabernet Sauvignon、西班牙氣酒、Asahi啤酒、Gin & Tonic，以及餐廳的招牌雞尾酒Kinship Bloody Mary、Aperol Spritz、Whisky Lemon Tea Smash及Espresso Martini等。

（每位HK$388，另加HK$198可享飲品任點任飲優惠，雞尾酒每杯另加HK$78）

+ 5 + 4 + 3

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Silencio

這家配備現場爵士音樂的現代日式居酒屋，近日推出全新的半自助早午餐，無限供應是日精選海鮮、刺身、壽司卷、日式烤雞、烤肉、海鮮野菜天婦羅，以及沙律等。八選一主菜，包括有「Empire State」壽司冬甩、「Kugeso」麻薯班戟配楓樹糖醬及時令雜莓或加拿大煙肉、「Quixote」和牛炒飯配 Sofrito 西班牙番茄辣醬、焦糖洋蔥醬油及自家製泡菜、「Wagyu Sando 」 A4宮崎牛柳配北海道牛奶麵包、蛋黃醬及日式咖哩醬，而以來自北海道和北韓的海膽炮製的「Uni Bomb」壽司冬甩，可謂海膽愛好者必然之選。

（每位HK$458起，另設任飲香檳套餐，由HK$658至HK$1,888起）

+ 3 + 2

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ThinkWine

由法籍侍酒師Romain Loriot及Jean-Benoit Issele開設，一如餐廳定位，早午餐同樣以葡萄酒為主題，並特別挑選了Cremant de Bourgogne Marcelle Lochardet酒莊的Blanc de Blancs 2017。前菜可選擇法式陳年芝士配以橡果餵飼的Pata Negra House 100%西班牙伊比利亞火腿拼盤，抑或由法國大西洋海岸新鮮空運到港的 Fine de Claire No. 3生蠔；主菜方面，除了以蕃茄乾、橄欖及菲達芝士即點即製的地中海蛋批之外，亦可選擇以嫩滑龍蝦肉、黑松露及紅酒芥末炮製而成的龍蝦熱狗；甜品的選擇有由Sweet Fashion House法國糕餅大師Patissier Gaël Majchrzak精心製作的朱古力批及口味清新的檸檬批。

（每位HK$290起）

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aqua

主打意大利菜及日式料理，其「Because Brunch」以多款甜品及任飲Veuve Clicquot Yellow Label香檳為賣點。頭盤選擇包括有凍肉冷盤、炭烤蔬菜、新鮮布袋芝士等意大利美食，以及一眾日本料理包括生蠔、牡丹蝦、三文魚、油甘魚及青甘魚刺身壽司，和三文魚、鯛魚刺身太卷。主菜則可選擇「香烤新西蘭羊扒配芥末及牛油醬油」、「巴馬臣芝士野菌意大利飯」、「虎蝦天婦羅配抹茶鹽」和「香煎豬肉餃配紅紫蘇柚子醋」。至於重點的精緻甜品，除了「意大利芝士蛋糕」和「金泊意式奶凍」外，「黃金朱古力噴泉」、「红蘿蔔蛋糕」、「布朗尼蛋糕」、「芝士蛋糕」和「杯子蛋糕」都是必吃之選。