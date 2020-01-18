【Santos de Cartier】方形腕錶大師之作

高級腕錶當中，方形造型從來不是最主流，主要原因是既要平衡到當中剛硬的男性魅力，但又要顧及一份優雅。在市場上，把方形錶造得出色又獲得普通認受性的例子不多，卡地亞的Santos是其中一個例子。

1904年時一位傳奇飛行員Alberto Santos-Dumont向卡地亞訂購首枚搭配錶帶的現代腕錶。這款腕錶可佩戴於腕間，方便在飛行時讀取時間。(Cartier)

卡地亞推出Santos已有一定歷史，最近系列的佳作，應當是經過重新演繹的Santos-Dumont腕錶。系列的名字由來，原來是1904年時一位傳奇飛行員Alberto Santos-Dumont向卡地亞訂購首枚搭配錶帶的現代腕錶。這款腕錶可佩戴於腕間，方便在飛行時讀取時間。純粹的設計、刻意展現螺絲的方形錶盤，以及符合人體工學的錶帶，沒想到就此成為了引領時代的腕錶。

卡地亞Santos-Dumont系列18K玫瑰金及精鋼石英腕錶 $46,000 (Cartier)

Santos de Cartier系列18K玫瑰金自動腕錶 $282,000 (Cartier)

全新的全新Santos-Dumont腕錶與1904年的原型腕錶一樣，簡約、纖薄，搭配鱷魚皮錶帶。著名的羅馬數字、外露螺絲、鑲嵌凸圓形藍寶石的圓珠形錶冠，既與原作一脈相承，又有著非常高的辨識度。或許你不知道的，是其方形造型原來源自艾菲爾鐵塔的四個角，展現獨樹一格的幾何魅力。

Santos de Cartier系列18K黃金及精鋼計時碼腕錶 $108,000 (Cartier)

Santos de Cartier系列Noctambule鏤空腕錶 $198,000 (Cartier)

Santos-Dumont系列新作備有K金、金鋼和精鋼錶殼各種款式，搭配非常高效能的時分石英機芯。喜歡機械腕錶的朋友，則可以同時留意品牌今年一系列Santos de Cartier作品，其功能也有幾款，由實用的三針日期自動腕錶，到搭載卡地亞1904-CH MC型工作坊精製機芯計時碼錶，還有可在夜間發光的全新Santos Squelette Noctambule腕錶，錶橋上覆以Super-Luminova夜光塗層，在白天裡不易察覺，入夜後即可藉著日間積聚的光源而發光。