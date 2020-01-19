林寶堅尼公佈2019年業績 七個牛迷必睇有趣看點

作為最受人渴望擁有的超跑品牌之一，林寶堅尼早前發佈了2019年度的業績報告，全球銷量連續9年增長，筆者發現到以下幾個有趣看點，在此與大家分享一下。

林寶堅尼位於聖亞加塔•波隆尼的總部。(Lamborghini)

一/作為全球最著名的兩種「牛」，林寶在2018年的年度總銷量為5,750架，與年產量約為5,500隻的「神戶牛」差不多。不過去年的總銷量卻大幅增長了43%，至8,205架。

Urus (Lamborghini)

二/這2,455架的增長，可謂完全歸功於品牌的SUV車型Lamborghini Urus，皆因單單這架身價超過350萬的大野牛，便於去年獲得182%，多達3,201架的銷量增長。簡單點來說，五個字 ─ 「單天保至尊」，同時亦揭示了SUV車型的強勁走勢。

Huracán EVO (Lamborghini)

三/林寶於2014年以Huracán取代Gallardo的「細牛」地位，在10年間的總產量為14,022架的Gallardo，於短短5年間就被Huracán超過，證明了品牌比起過往更受喜愛跑超的富豪歡迎。

Aventador SVJ (Lamborghini)

四/林寶於2019年度在亞太地區的總銷量為2,162架，增長率達到66%，是三個主要地區中增長率最大的。當中中國內地及香港、澳門市場的年度總銷量為770架，在全球51個國家中排名第二，排第一的是2,374架的美國。

Sian FKP 37 (Lamborghini)

五/林寶去年9月於法蘭克福車展上發佈了品牌首架混能超跑Sián FKP 37，雖然只限量生產63架，但也是繼Urus之後，另一個標誌著品牌走入新紀元的車型。

GRT Grasser Racing Team的Huracán GT3 Evo贏得今年24 Hours of Daytona GTD組別冠軍 (GRT Grasser Racing Team)

六/賽車場上的成績表現，是展示車廠實力的舞台，對於專門生產超跑的林寶來說尤其重要。在2019年賽季，車廠憑著Huracán GT3，橫掃12 Hours of Sebring GTD組別、24 Hours of Daytona GTD組別、International GT Open GT3 AM組別的冠軍，更於世界頂級GT系列賽Blancpain GT World Challenge的歐洲、美洲及亞洲賽中分別贏得總冠軍及AM Cup冠軍，成績非凡。

Lambo V12 Vision Gran Turismo (網上圖片)

七/PlayStation經典賽車遊戲Gran Tursimo自第六集起，經常成為車廠發佈概念新車的平台。而林寶亦於去年11月在於摩納哥蒙地卡羅舉行的世界總決賽中，發佈其首部Vision Gran Turismo ─ Lambo V12 Vision Gran Turismo。