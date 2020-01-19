紐約必到TWA酒店 新開幕酒吧由50年代飛機改建而成

這家雞尾酒吧充滿復古風味，更引人入勝的，是由1950年代名為「Connie」的L-1649A飛機改建而成。鮮豔的紅色地毯、皮革座椅反映著過去奢華的時代，開幕不久，已經引來各方朝聖、打卡，甫踏入酒吧，恍如穿越時空回到上世紀四五十年代。L-1649A是一架由螺旋槳驅動、四引擎飛機，內裡裝潢應用了著名芬蘭裔美國建築設計師Eero Saarinen的有機設計風格，而酒吧正正座落於同樣出自Saarinen之手的JFK機場的TWA飛行中心。

TWA酒店(MCR)

於去年，位於JFK機場的TWA酒店的落成也引來各方關注。原來TWA酒店於上世紀本是JFK機場的5號航站樓主樓，由於無法再容納新式大型飛機而於2001年停用，但由於是紐約市的標誌性建築，所以於去年翻新後成為TWA酒店，以未來時尚風格成為亮點，開幕不久旋即被CNN評選為「2019年最期待新飯店」。酒店除了有位於頂樓的露天泳池酒吧，與酒店內512間客房一樣，都可以看得到飛機升降。而是次的雞尾酒吧更為酒店添加一個到來朝聖的理由，不論是設計愛好者還是航空迷，都是一個不得不到的地方。