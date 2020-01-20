007的紳士品酒筆記：不同的酒是不同自我表現

今年2020年有很多紳士電影，其中一部令人引頸以待的，有007系列的第二十五部電影《007：生死有時》（No Time to Die）。說到James Bond（下稱JB），實為每個男人都仰慕的對象，他的每個言行舉止都值得紳士們去參考。在今年4月準備上映新作的同時，我們先來看看JB最愛喝的酒，原來他的品味，由Cocktail、烈酒以至是啤酒都各有所好。

007劇照 首先當然是與JB打上等號的Cocktail——Vodka Martini，「Dry，Shaken Not Stirred, With A Slice Of Lemon Peel」，是他的招牌調法，由他的講究就看得出其過人的自信以及對自己的了解，作為一位紳士，這是無比重要的，坊間不少人研究這杯「Dry Martini」，但JB正正告訴我們，跟隨他的喝法不是不好，但更重要的是找到一杯屬於自己的酒。

桌上放著的是甚麼威士忌？（《SkyFall》劇照）

《SkyFall》劇照 接下來的，就是威士忌界的老大哥Macallan。於過去的作品當中，我們不難找到Macallan的縱影，由上集《Spectre》，以至是《SkyFall》中，Silva及JB的上司M都有享用著Macallan。也有細心的觀眾發現，M尤其鍾愛Macallan，也許是因為「M For Macallan」，在其辦公室內總是看到一瓶M記，特別要說的，是JB與Silva在2012年電影《SkyFall》中享用的是珍稀的The Macallan 1962 Fine & Rare Vintage。原來當時正值007系列電影的50周年，而首部007電影，正是1962年。

JB從來都是烈酒愛好者

《Die Another Day》劇照 除了Macallan之外，007系列電影中烈酒的出現率相當高，也暗暗地表現出，作為紳士要懂得品嚐烈酒的不同特質，是成熟的表現，又或者只是純粹地因為，作為特工千杯不醉是常識吧。又要說一說M，M可以是男是女，但愛酒是其唯一共通點。其享用過的烈酒多不勝數，例如在《GoldenEye》中，M與JB就在辦公室會面時飲用Jack Daniel’s；在《Die Another Day》當中，M在品味海島風威士忌Talisker。

《Skyfall》著名的「Enjoying Death」一幕

桌上放著的是Château Angélus, Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion ’82（《Casino Royale》劇照） 說回JB，他也是烈酒愛好者，在世人未識日威時，早在1967的作品《You Only Live Twice》當中，JB就在Tiger Tanaka家中享用著一瓶日本山崎威士忌（Suntory Old Whiskey）；在《SkyFall》中，JB流落異地的酒吧，除了一口氣喝光一杯威士忌盡現霸氣，更隨手把手上爬行著的蝎子用喝完的空杯蓋著，更顯出他面對危險的氣概。除此之外，JB既是情聖也是酒聖，他不只一次與女伴享用著來自波爾多右岸的紅酒Château Angélus, Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion ’82，包括出現在《Spectre》以及《Casino Royale》之中。最後，作為紳士當然會因為不同的場合選擇適合的酒，在《Skyfall》著名的「Enjoying Death」一幕中，以及《Spectre》中不同的場合，JB都有享用著Heineken啤酒。Dry Martini是標誌，Macallan是經典，而其他的酒類，就把JB塑造得更為立體，也是他受萬人景仰之處，型格而不造作。