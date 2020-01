007的紳士品酒筆記：不同的酒是不同自我表現

今年2020年有很多紳士電影,其中一部令人引頸以待的,有007系列的第二十五部電影《007:生死有時》(No Time to Die)。說到James Bond(下稱JB),實為每個男人都仰慕的對象,他的每個言行舉止都值得紳士們去參考。在今年4月準備上映新作的同時,我們先來看看JB最愛喝的酒,原來他的品味,由Cocktail、烈酒以至是啤酒都各有所好。

007劇照

首先當然是與JB打上等號的Cocktail——Vodka Martini,「Dry,Shaken Not Stirred, With A Slice Of Lemon Peel」,是他的招牌調法,由他的講究就看得出其過人的自信以及對自己的了解,作為一位紳士,這是無比重要的,坊間不少人研究這杯「Dry Martini」,但JB正正告訴我們,跟隨他的喝法不是不好,但更重要的是找到一杯屬於自己的酒。