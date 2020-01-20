寸嘴拳王Conor Mcgregor歸位！再戰Mayweather前先打怪獸

自2018年10月6日於UFC 229敗給Khabib Nurmagomedov後，「寸嘴拳王」Conor Mcgregor日前在UFC 246中上演復出後首戰，於首回合就僅以40秒技術性擊倒「牛仔」Donald Cerrone，獲得回歸後的首勝。及後，「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr. 隨即宣佈將於今年與Conor Mcgregor上演複賽。

(Getty Images)

Conor Mcgregor可謂終極格鬥冠軍賽（UFC）中最為人認識的拳手，在場內，他擁有22勝4負的亮麗成績，是當今最強的拳手之一；在場外，他的勵志故事和暴力惡事同樣是有耳皆聞，為他添上幾分傳奇色彩。在2019年3月26日，Conor Mcgregor發佈退休宣言，當時外界已經揣測他只是為了避風頭而作此舉，而且遲早會復出MMA（綜合格鬥）賽事，果然只是半年多的時間，他便宣佈復出出戰UFC 246，並提到在2020年除了這場復出戰外，預計還會多戰兩場。

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要數Conor Mcgregor在UFC場上的表現，必數他於2011至2015年間這5年裡，15場全勝的無敵紀錄，當中在UFC 194中在首回合僅以13秒就技術性擊倒José Aldo，並贏得羽量級世界冠軍頭銜，至今依然是他的代表作。不過數到最最最令人難忘的，必數他與「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr. 在2017年8月26日上演的拳賽，由於賽事合共帶來接近5億美元的收入，故亦被稱為「Money Fight」。當時兩人以10回合的拳擊規則進行比賽，最後Mayweather在第10回合技術性擊倒Conor Mcgregor，成為歷史上首位連贏50場職業拳賽的傳奇拳王。

不過坊間不少人都認為，當時這場拳賽以拳擊規則進行，對於專打MMA的Conor Mcgregor來說，是原本性的劣處，如果改以MMA規則打比賽的話，結果可能從此改寫，故此兩人再次對碰比賽，一直都備受期待。今次Floyd Mayweather Jr.在Conor Mcgregor於UFC 246勝出後就隨即宣佈兩人將會進行複賽，已經有不少拳迷留言，希望今次會以MMA規則進行比賽，不過Conor Mcgregor就曾經在訪問中表示，希望複賽能夠繼續採用拳擊規則，所以最後決定為何，只有期待進一步的消息。

在 Instagram 查看這則貼文 Floyd Mayweather（@floydmayweather）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 下午 10:19 張貼

而在迎來與Floyd Mayweather Jr.再一次的世紀之戰前，Conor Mcgregor就先化身人像模型，與一眾怪獸較勁。說的是運動品牌Reebok為全新推出的跑鞋Zig Kinetica，所拍攝的宣傳影片，品牌找來Conor Mcgregor擔任主角，通過「Zigurine」概念，以Zig Kinetica的能量流動變身為人像模型，展示Zig Kinetica顛覆性力量的概念。

Zig Kinetica全新中底的能量系統分為三部分，中底核心採用Reebok 屢獲殊榮的Floatride Fuel泡棉打造，為每一步注入動力，帶來卓越的緩震效果；搭載Zig Energy Shell包圍中底外層，大膽的設計美學之餘，靈活地引導和能量轉移；Zig Energy Bands擁有如橡筋可延伸及收縮的外底，提供全方位能量回彈效能，不斷推進跑手向前。鞋面選用模壓網眼打造，保持雙腳通爽，搭配TPU 鞋跟夾固定腳跟，穩步落地，加上舒適度十足的橡膠鞋，帶來完美足感體驗。