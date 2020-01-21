【FUMI】六道菜宮崎牛盛宴 盡嚐日本第一牛

日本和牛紅遍天下，當中以神戶牛、松阪牛、飛驒牛及近江牛最為知名，不過要數到當今第一和牛，鐵定是宮崎牛。

第十一屆全國和牛能力共進會評選 (全国和牛能力共進会)

日本和牛有四個品種，當中以黑毛和種被視為最頂級，其中又以產地約分為150種，要獲得「宮崎牛」的稱號，牛種必須為日本黑毛種、在宮崎縣出生及飼育，並需由特定血統的公牛繁殖而來。1966年，首屆「全國和牛能力共進會」在岡山縣舉行，及後於1977年開始定為每五年在全國各地輪流舉辦一次，大會會根據多項標準嚴格評選來自全日本各地的500多頭牛，並從中選出最優秀的和牛，頒以最高榮譽的「內閣總理大臣獎」，而由2007年起，宮崎牛就連續三屆獲得了此和牛界「日本一」的獎項。

六道菜宮崎牛盛宴 (FUMI)

FUMI最近就以在脂肪、肉質和霜降方面均有優異表現的A4宮崎牛，透過不同烹調手法烹煮和牛的不同部位，炮製出六道菜盛宴。頭盤「宮崎和牛洋蔥沙律」，大廚選用肉眼頂部位置的肉，先輕煎再冷藏，伴以洋蔥和車厘茄等新鮮蔬菜作沙律，其紅肉與霜降油花分佈均勻，伴以清新的沙律作開胃菜是最佳配搭，然後輔以赤貝、油甘魚、深海池魚和甜蝦刺身，以及傳統的鯛魚濃湯。緊接下來的是「宮崎和牛肩鐵板燒」，牛肩肉質細緻，味道鮮美，牛味濃郁，適合用作燒烤，而且油花適中，油膩感相對較輕。至於「宮崎和牛壽喜燒小鍋」則用了肉眼部位，由於其肉質嫩滑，口感細膩。最後，以時令日本水果為豐盛和牛宴作結，並清一清和牛帶來濃厚油脂味蕾。

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