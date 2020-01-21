公司最近請了一位年輕同事，在香港名牌大學畢業，同時能文能武，曉得彈琴也喜歡運動，最近還積極地分享自己開始練習跑馬拉松。這位同事也不是那種很惹人討厭的類型，不過他的高姿態卻令我覺得有點搞笑。

個個男人都喜歡有型，但真正的型，不單止穿上一套靚西裝咁簡單。(圖片：Freepik.com)

搞笑的地方在於，年輕同事所有引以自豪的地方，通通都和他的上司，也就是我的老友一個模樣。老友畢業於英國名牌大學，現在業餘在一個樂團擔當總監不止，跑馬拉松更已經是教練級的水平，足以爭奪前列名次。

樣樣事搶住認叻，跟小屁孩有甚麼分別？(圖片：Freepik.com)

基本上，他的所有能力都比起年輕同事高幾班，但我卻從來沒有聽到他在公司特別提及，甚至於，有時我們大伙一起午飯時，聽到那年輕人侃侃而談，他總是面露微笑看來相當欣賞這小伙子。

人生就像跑馬拉松，重要的是自己修行，而非別人的評價。(圖片：Freepik.com)

一次酒後和老友提及這種巧合，他笑笑說：「他現在還年輕，將來可能做得更好。」不得不說，老友的器量比我高得多，而這也是我所尊敬他的原因。我們都曾經年輕過，也許也有過光芒四射的時候，但人到中年，不管你是否依舊能夠發光發熱，也已經不需要別人來認同。

要得到別人的注意有好多方法，做好自己的工作讓別人尊敬你才是王道。(圖片：Freepik.com)

年紀輕的時候，我們也許未知自己斤兩，又或者想得到更多機會，有時認下叻博取多點收視無可厚非。然而，叻與唔叻，我們自己知自己事，或者到了某個年紀，如果還要每每從別人口中的說話來驗證自己成功，就實在不夠成熟。

男人的成就，建基於事業，也建基於成熟的態度。(圖片：Freepik.com)

又想深一層，自己擅長的東西，一上賭檯第一局就曬冷，接下來可能就變了場悶戲。有根底的，好東西讓身邊的人慢慢發掘，愈嗒愈有味，才是男人魅力的來源吧﹗