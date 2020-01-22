LVMH購入世上第二大原鑽 是為精品帝國打響名堂？

對於LVMH集團，不同範疇的朋友都非常熟悉，因為這家「帝國」已涉足多個範疇，包括時裝、酒類、化妝品、鐘錶等。而於去年，自集團以162億美元收購Tiffany之後，透視出其打造精品王國的決心，再加上最近集團又有新動向，購入了全球第二大的鑽石原石。

全球第二大的鑽石原石「Sewelô」（LVMH）

LVMH 旗下品牌包括 Dom Pérignon、Hennessy、Christian Dior、Bulgari以及去年收購的Tiffany等。（Unsplash） 本來LVMH已將意大利品牌Bulgari納入囊中，自從去年連Bulgari的最大對手Tiffany也收購，在珠寶首飾市場上集團的市場份額已提升至18.4%，不難看出其步向世界第一奢侈品帝國的心思。而在2020年才剛剛開始，集團又把全球第二大，甚至堪比網球大小的原鑽購入，估價達1,950萬美元。這顆原鑽來自南非，才剛於去年4月出土，尺寸為83mm x 62mm x 46mm，重達1,758卡，並被命名為「Sewelô」，在博茨瓦納語中指「罕見發現」，同時也是在博茨瓦納發現最大的原鑽。

只不過，雖然這顆原鑽的尺寸驚人，但價格卻相對不高，有鑽石專家指出因為其相對質量較低。在「Sewelô」之前的第二大原鑽「Lesedi La Rona」，其成交價達5,300萬美元；而世界上最大顆的原鑽，正是赫赫有名的卡利南鑽石（Cullinan Diamond），重達3,106卡，早於1905年出土，當時的南非政府將之送給英國國王作為生日賀禮，最後被切割為9大塊，現為英國王室所收藏。是次LVMH購入「Sewelô」的舉動，不難為令人猜想是為了平地一聲雷，而集團方面也指出，外界實在沒有期待他們會如此重視高級珠寶，而集團也希望此舉可以引起行業的關注。

除此之外，是次的「Sewelô」引入了Lucara公司回收原鑽的高級技術，也是相當劃時代及值得留意的，使得鑽石原石保持完整，沒有像以前的技術般會壓碎表面的岩石。而這顆原鑽將會為集團帶來很大的可能性，集團計劃利用「Sewelô」為客戶提供定制鑽石的服務，更可能引入讓客戶參與創作過程，為業界帶來個性化的衝擊。