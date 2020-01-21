【20年冬季男裝周】Givenchy、Dunhill、Lanvin：膊頭要夠闊！

儘管巴黎設計師喜愛實驗性概念，但總要有回歸男裝根本的時候。剪裁西裝在男裝世界裡有著不能替代的位置，設計師亦想盡辦法突破這個框架，在剪裁細節、輪廓或是整個配襯造型中加入新點子，得出的便是以下幾個品牌重新塑造的現代西裝輪廓。

Givenchy 坦白說，由Clare Waight Keller創作下的Givenchy男孩總是帶點柔弱和浪漫，她的設計總是帶點感性的，但正正因為如此才能吸引更多不同的消費群吧。今季靈感來自30世紀的印多爾皇族Yeshwant Rao Holkar II，他的華麗一生、度身訂制西裝以及他極時尚的妻子成就了今季系列。今季的焦點落在多款帶點寬鬆膊頭輪廓突出、手袖有點過長的西裝褸上，用上格紋、紫、天藍、鮮紅等色調帶出年輕感，襯上針織衫或是開領恤衫和高腰褲的造型令人眼前一亮。沒有多餘的配飾，著眼點都落在細節上，如以大扣針代替大褸的紐扣，簡單的舉動令正裝變得容易carry和年輕時尚。

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Dunhill 一直沒有甚麼talking point的Dunhill在時裝周的角色並不顯眼，主要是因為被品牌的歷史和形象牽著走而成為一個包袱。但今季終於看到不一樣的畫面，由Mark Weston率領下的Dunhill走向更貼近時代和時尚的一頁。同樣是強調膊頭輪廓，帶點oversized的西裝外套配上亮麗的鰻魚皮長褲；整個系列以黑、灰色為主但也偶爾看到鮮紅、電藍色的款式。整個系列的styling恰到好處，令人對這品牌的未來更為期待。

+ 4 + 3 + 2