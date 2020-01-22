【哈里梅根出走】男人最緊要有膊頭

我不知道你對哈利王子決定退出英國皇室有何看法，花生我無買到，但有件事起碼我清楚知道，就是對哈利(不應再叫他王子了)，我只有尊敬。

無論外間如何評價梅根都好，對哈利來說，就是他愛的女人，咁簡單。(cosmopolitan.com)

哈利從小開始，性格就明顯比大哥活潑，這跟一般家庭的細仔很相似。到他長大後，「竟然」愛上了一個曾離婚、年紀比自己大，又滿載負面新聞的前演員，更和她結婚。

真男人，就是發生甚麼事，都會優先把你好好保護。(Harper's Bazaar)

我用「括號」來說竟然，講的是大眾的反應。而實質上，先不管梅根的真實性格我們無從得知，一切都不過是小報的塑造，更無可反駁的是，哈利要愛一個甚麼人，就算是英女皇都無權過問，何況我們這些塘邊鶴？

亨利因為是王位第二順位繼承人，其實壓力更大，他更沒辦法像弟弟那樣瀟灑。(網上圖片)

還記得，哈利的父母查理斯與戴安娜，兩人的結合本來就是政治婚姻，及後因狗仔隊的瘋狂舉動而導致最終悲劇，或許很多人都已經忘記了。

英國皇室家庭裡面，幾乎沒有一個是真心快樂的。(網上圖片)

但哈利沒有忘記，他怎麼會忘記？

於是，在一開始他明白到梅根受到全世界人們的關注，他就決定了負擔起守護者的角色。

甚至乎，他意識到只要自己一天還頂著那頂皇冠，別人就因為以為有份供養他生活，就可以干涉他的生活。放棄皇室頭銜與資助，是他認為最必須要做的。

當年那個活潑的小王子，現在留了滿腮大鬍子，充滿男人味。(Vanity Fair)

我真的不管梅根是個怎樣的人，每天跟她睡的人不是我。但哈利的動作，卻絕對稱得上是「真男人」。為了保護自己所愛的人，即使被天下說成犯了最大的錯，也一勇無前，單是這份氣慨，就是每個男人都應該學習的。

當年戴安娜因為傳媒狗仔隊而遇上悲劇，哈利決定不再讓惡夢重現。(The Sun)

如果你是位女士，你的注意力，也不應該落在梅根的人品個性上，而是要好好想像一下，像哈利這樣的一位有膊頭有腰骨的男士，也許才是你們夢寐以求的「白馬王子」。