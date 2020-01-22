曹星如向夢想出發 Nike Air Max 95 HKG 2020 香港限定配色

22場職業賽錄得全勝的「神奇小子」曹星如（Rex），為了一個奧運夢於前年11月，選擇在職業拳壇的頂峰上退下來（奧運不准職業拳擊運動員參加），而闖奧首關 ─ 資格賽，即將於下月初舉行。在此之前，Nike特別推出Air Max 95 HKG 2020 香港限定配色，藉此表達對Rex的支持，並鼓勵更多香港人勇於追夢。

東京奧運資格賽即將舉行。(資料圖片)

東京奧運資格賽將於2月3至14日假武漢舉行，雖然由於當地爆發肺炎的關係，暫時仍未知道是否能順利舉行，但無論如何，屆時Rex必須在比賽中最少獲得第六名，方能晉身奧運主賽圈賽事，若能成功「衝奧」，將會是香港拳壇相隔56年後，再次有運動員能夠登上奧運舞台。

為了東京奧運，Rex毅然退出職業拳壇，轉打業餘。(資料圖片)

雖然在職業賽事中22場全勝，更曾登上世界拳擊組織（WBO）的超蠅量級第一排名，但始終奧運拳擊在賽制上與職業拳擊甚為不同，故此這對於Rex來說，也絕對是一大挑戰。而在東京奧運資格賽臨近之時，Rex率先穿上Nike經典鞋款Air Max 95的HKG 2020 香港限定配色，希望帶著「香港魂」與全香港一起追逐這個東奧夢。

Rex率先穿上Air Max 95 HKG 2020。(Nike)

以紫紅色為主調的Air Max 95 HKG 2020，配色靈感來自香港區花洋紫荊，洋紫荊的特性在於能夠抵受嚴寒風雨等惡劣天氣，即使面對嚴峻情況，依然可以美麗綻放，寄語Rex能在困難的比賽中迎難而上，成功爭取東奧門票。此外，紫色亦代表好運及祥兆，希望能藉此為Rex在奧運資格賽中等來好運。

Air Max 95 HKG 2020 (Nike)

Air Max 95 HKG 2020 (Nike)

受到香港摩天大樓玻璃幕牆的啟發，Air Max 95 HKG 2020鞋面配以反光設計點綴，而且除了以洋紫荊作主題，鞋底亦印上「HKG 852」標誌，鞋面掛牌更將傳統「Air」字樣換上「HKG」，極具代表性。