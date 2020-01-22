【20年冬季男裝周】Berluti瘋狂撞色 Loewe愈來愈camp

撰文：Mariane
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Berluti一直賣的是奢華工藝的剪裁西裝，也是一種身份的象徵。今季Kris Van Assche像要顛覆這種經典又成熟的紳士形象，加入許多色彩之餘還有不少街頭元素。Loewe則希望呈現出當Haute Couture（高級訂制）放到男裝上的模樣，結果變成極具女性化的一系列服飾。
Berluti
整個時裝騷由頭到尾的造型都是色彩大爆發，對於這個百年老品牌來說確實是有點不慣，但這亦是KVA對品牌革新的野心。由第一個造型開始就告訴你要以波鞋來襯你的Berluti西裝，及後的漁夫帽、連帽外套等都是品牌希望吸引年輕人的舉動。但這些單品都得到Berluti式的處理，意思是指以奢華面料和匠人工藝下打造出來的版本。系列另一焦點是Patina上色的西裝及上衣的total look，是KVA帶到品牌的成果。最後還有首度亮相與Globe-Trotter聯乘推出的迷你旅行廂，都是從未在品牌裡看倒過的。
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Loewe
50年代的華麗、少男時代、美男子都是J.W Anderson今季希望表達的訊息。就像小男孩在鏡子前初次嘗試不同的衣著，可能是一條裙或是有點過大的針織衫。這些都是在有了社會規範之前，自我探索各種穿衣的可能性的階段。將女性化的緞面晚裝裙套在模特兒的西裝外老實說是有點過火，日後會否推出商業化版本還是未知之數。鑲滿水晶的上衣、以女性輪廓來設計今季的大褸，那些圓領細節等，都是希望把高級訂制的概念放到系列裡的例子。雖然今季的可穿性未必很高，但將性別模糊變相男裝也能吸引女性買家，在商業角度來看算是贏了。
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