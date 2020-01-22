【20年冬季男裝周】Berluti瘋狂撞色 Loewe愈來愈camp

Berluti一直賣的是奢華工藝的剪裁西裝，也是一種身份的象徵。今季Kris Van Assche像要顛覆這種經典又成熟的紳士形象，加入許多色彩之餘還有不少街頭元素。Loewe則希望呈現出當Haute Couture（高級訂制）放到男裝上的模樣，結果變成極具女性化的一系列服飾。

Loewe

50年代的華麗、少男時代、美男子都是J.W Anderson今季希望表達的訊息。就像小男孩在鏡子前初次嘗試不同的衣著，可能是一條裙或是有點過大的針織衫。這些都是在有了社會規範之前，自我探索各種穿衣的可能性的階段。將女性化的緞面晚裝裙套在模特兒的西裝外老實說是有點過火，日後會否推出商業化版本還是未知之數。鑲滿水晶的上衣、以女性輪廓來設計今季的大褸，那些圓領細節等，都是希望把高級訂制的概念放到系列裡的例子。雖然今季的可穿性未必很高，但將性別模糊變相男裝也能吸引女性買家，在商業角度來看算是贏了。