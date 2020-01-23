新春賀年菜推介 經典意頭菜「發財好市」的七種演繹

又到農曆新年，一家人齊齊整整圍在一起吃飯，是必不可缺的指定動作，而菜餚上都是一些應節意頭菜式，當中諧音發財好市的髮菜、蠔豉，可謂必吃之選。同樣的食材，在不同的大廚手上，可以幻化出不同的菜式，以下將為大家介紹來自七家餐廳，不同演繹手法的「發財好市」。

(圖片來源：都爹利會館)

都爹利會館 - 白玉藏金

榮獲米芝蓮一星的都爹利會館，將「發財好市」的演繹作最大精緻化，以髮菜和豬脷墊底，上面的冬瓜中釀有一件肉厚味濃的蠔豉。

(圖片來源：康得思酒店)

明閣 - 金銀滿屋

位於旺角康得思酒店的米芝蓮一星中菜廳明閣，將兩道中國傳統意頭菜融合，以寓意「生財」的生菜包演繹「發財好市」，將以蠔豉潤腸炮製成的餡料，取代常見的碎豬肉。

(圖片來源：港島香格里拉大酒店)

夏宮 - 發財好市大利湯

港島香格里拉大酒店的米芝蓮一星中菜廳夏宮，將髮菜蠔豉以燉湯形式烹調。

(圖片來源：九龍香格里拉大酒店)

香宮 - 財源滾滾

位於九龍香格里拉大酒店的米芝蓮一星餐廳香宮，將髮菜連同蒜子、柚皮及瑤柱甫炮製成「財源滾滾」。

(圖片來源：瑰麗酒店)

Holt’s Café - 發財好市

位於瑰麗酒店、充滿舊香港典雅老茶室情懷的Holt’s Café，以傳統手法演繹這道傳統意頭菜，將優質的髮菜、蠔豉、豬脷及冬菇食材，原汁原味地呈現出來。

(圖片來源：「品」葡萄酒餐廳)

「品」葡萄酒餐廳 - 發財好市大利

由兩位葡萄酒莊莊主開設的「品」葡萄酒餐廳，主打以美酒配搭粵菜，雖然同樣是以髮菜炆蠔豉及豬脷，但這道菜並不像傳統的家庭菜般多醬汁。

(圖片來源：麻辣燙)

麻辣燙 - 發財好事獅子頭

今年獲得米芝蓮指南餐盤推薦的麻辣燙，主打麻辣四川小菜，大廚在中式豬肉丸上放上髮菜和蠔豉，做成「發財好事獅子頭」。