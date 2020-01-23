「FLOWERS BY NAKED」多感官體驗初春 迎接日本第一場櫻

東京旅行，逛藝術展已成必備環節，加上近年的新媒體藝術之盛行，也令大家多一個選擇。而剛步進初春，不少朋友都會到日本賞櫻，已在開始留意櫻花盛開時間表吧？而今年的第一場櫻，卻是一場新媒體藝術盛宴。

「Prologue」（FLOWERS BY NAKED） 由NAKED Inc.操刀的「FLOWERS BY NAKED」今年來到第五年，向來大受歡近的活動繼續在日本橋舉辦，一系列由花朵為主題的體驗各具特色，花向來都是新媒體藝術展常用的元素，象徵著四季變化與生命，男生女生都渴望著被花海包圍的感覺，沐浴在堪比自然奇景的多感官體驗之中。

「Dandelion Hill」（FLOWERS BY NAKED）

「Glowing Garden」（FLOWERS BY NAKED） 最令人引頸以待的，當然是象徵日本最早盛開的櫻花的「OUSAI Garden」，在漫天飛舞花瓣與精靈的花園中央有一棵櫻花樹，除了視覺衝擊，更有著微風、櫻花香的多重體驗。甫步入藝術展，迎來的是故事之開端「Prologue」，在這個飄雪世界中帶來幽美而具詩意的景象，由寒冬步入初春的故事即將開始，象徵春天到來的蝴蝶在飛舞，引領大家進入下一個階段——「Dandelion Hill」。在這裡有著巨大的蒲公英種子，種子伴隨著景色變化而隨風飄揚，再進入溫暖而代表生命萌芽的世界「Glowing Garden」，陽光折射在空間之中恍如能量在流竄，充滿生命力。最後到來被櫻花覆蓋的「OUSAI Garden」，櫻花的姿態令人目不暇給，卻是一個舒適的空間讓參與者寧靜地接受大自然及情感的變化，多感官體驗繁華的生命。

「OUSAI Garden」（FLOWERS BY NAKED）

「FLOWERS BY NAKED 2020 ー東京・日本橋ー」門票已開始預售，在1月底開幕直至3月。這期間大家可以先享用如詩如畫的櫻花展，又或同步體驗東京初春的迷人風情。

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