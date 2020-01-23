【H. Moser & Cie.】超強飛返計時錶

當大部分人還只識留意勞力士、PP、愛彼的時候，近年錶壇出現了幾多由技術到創意都足以領先於世的品牌？H. Moser & Cie.絕對是一個。他們有本事把最傳統的最高端技術造得出色，同時間品牌在毫無包袱的前提下，最有格調的不顯露商標有試過，模仿Apple Watch的形狀做高級腕錶試過，每每叫人拍案叫絕。

全新錶殼、全新一體式錬帶、全新機芯、全新錶盤與全新指針，一切都煥然一新。

沒甚麼能夠制止他們前進，於是他們在2020年為我們帶來的，是又一件工藝的極致，名字叫做Streamliner 疾速者飛返計時碼錶。

只要把腕錶翻轉對比錶面及錶底，就看得出品牌的機械工藝之高。

這個全新系列擁有全新錶殼、全新一體式錬帶、全新機芯、全新錶盤與全新指針，花費了錶廠足足五年時間。

小時和分鐘顯示採用立體弧形指針，並分為兩個部分。嵌飾則有首度運用在指針上的Globolight®，一種含有Super-LumiNova®夜光材料的創新陶瓷基底材質。

極簡主義是H. Moser & Cie.品牌形象的主要特色，錶殼設計如同雕塑作品，具有和諧的比例和優美的空氣力學特性。計時碼錶覆以微弧形的Glassbox藍寶石水晶鏡面，線條延伸至一體式精鋼錬帶，順著手腕形狀優雅彎曲；特殊的鏈節設計呈現極度流暢的線條。

線條延伸至一體式精鋼錬帶，順著手腕形狀優雅彎曲。

在機芯方面，Streamliner採用中央顯示計時功能，內裡機械結構極為複雜，但換來的卻是單純、易讀、極簡簡的視覺效果。只要你把腕錶拿到手上，翻轉對比錶面及錶底，就能明白我所講述的意思。

內圈設有紅白兩色的分鐘軌道，外側測量秒數，內側則計算分鐘數，12時位置的數字60成為錶盤的視覺焦點。

為了讓你可以欣賞走時機制，以及計時碼錶的運作和導柱輪，擺陀特別安置於機芯和錶盤之間。HMC 902機芯採用逆跳原理，分針利用蝸形凸輪累積和釋放的能量進行瞬跳，從而使數值讀取更加精確。Streamliner飛返計時碼錶具有兩枚計時指針，一枚指示計時分鐘，另一枚指示計時秒鐘；另有兩枚時間指針分別指示小時和分鐘。

旋入式錶冠飾有「M」字樣，與位於10時位置和2時位置的計時按鈕形成呼應。

配合錶圈太陽放射紋，錶殼經磨砂和拋光結合表面處理，側面採用鏤空設計和磨砂處理。錶盤方面，全新的碳灰色調，不只是煙燻，還飾有絲紋。Streamliner疾速者美感與實力俱備，正是H. Moser & Cie.的最佳寫照。