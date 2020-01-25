【Rolex】勞力士成功之道 在於堅持

勞力士長期缺貨（尤其大熱鋼材運動錶款），市場上許多非官方代理都紛紛從海外入貨，把價錢抬高從而賺取利潤。喜歡腕錶的讀者們，大家都會有一個感覺：勞力士值得投資。在這裡先不要討論腕錶是不是投資工具，我們來看看為甚麼勞力士的吸引力這麼的強勁。

勞力士公布了2019年生產了約100萬隻腕錶，是市場產量最高的。許多高級製錶品牌，年產約果可以達數萬隻，已經是不得了。勞力士擁躉眾多，或許他的產量並不令你驚奇，但勞力士明白到市場的重要性令到今天的收藏家都紛紛爭購。我可以把勞力士的成就總括為以下的幾點：

今天眾多腕錶品牌都利用專業運動員為產品大使，原來早在1927年勞力士已經在體育界支持運動員，及後其他品牌才紛紛跟隨。

70年代已經開始在背後默默支持拍賣市場，今天勞力士在拍賣上取得的成績（吸引力）並不是一朝一夕的功勞。除此之外他們懂得怎樣控制供應與需求的平衡，所以即使年產百萬，仍然能夠給市場一個爭崩頭的效果。

最後也是最重要的，勞力士的款式不會大上大落，每次的變動都是十分仔細及精緻。對於行愛人來說他的一隻運動型兩地時間腕錶，50年前的型號與今天的款式賣相並不大。勞力士的DNA 十分清晰，每次推廣產品，重點均放在功能上，而甚少談論到他們技術上的優勢。這樣的宣傳推廣手法，在市場上已經做了幾10年，三代的消費者對勞力士的DNA一點也不陌生。這樣說你可能覺得是道理，但我可以告訴你這麼簡單的道理並不是每一個品牌都可以做得到。舉例說，市場上一些自稱高級製錶的品牌，他們的DNA左搖右擺，經常有着極端的改變。從經典斯文的款式，在幾年間變為浮誇和運動的外型，但過幾年又決定返回經典斯文的路線，市場根本無法理解品牌的理念。

About me: Carson Chan 瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。

1963年第一枚Cosmograph Daytona，直至今時今日外貌依然仍在。（Rolex）

Rolex頂頭拍賣熱款，係人為定市場決定也好，都無阻Daytona大受追捧。（Rolex）

傳奇蘇格蘭F1車手Sir Jackie Stewart，示範你睇點為之成熟配搭。（Rolex）

大型賽事之中F1賽車中，必然是Rolex的主場。（Rolex）

連Blaken都以改Rolex樣而聞名，全黑是當中最受歡迎的選項。（Blaken）