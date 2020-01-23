【20年冬季系列】Y/Project助Canada Goose提升時尚指數

提到戶外禦寒大褸的首選，Canada Goose可能是不少人的選擇。但若果是從時尚角度出發的話，市面上其實有更多由時裝品牌推出的型格版本。這次品牌選擇與巴黎明日之星Y/Project合作推出聯乘系列，有望提升品牌的時尚指數。

首次於今季巴黎時裝周的Y/Project天橋上亮相，放到騷的尾聲才壓軸出場。這次獨家聯乘共有6件男女服飾，包括不對稱的parka外套、上衣和可反轉兩邊的冷帽。系列把簽名式的Canada Goose外套款式重新打造，加上Y/Project的時尚服飾和大玩上重下輕的有趣styling，造就出功能性與型格兼備的設計。

Credit: Canada Goose

同一時間，品牌一直十分重視「Made in Canada」這宗旨，早前特意推出名為Project Atigi的企劃，目的是顧用來自加拿大北部的因紐特人（Inuit）為裁縫，製作parka系列。與此同時亦會將產品的收益回饋給他們，希望籍此來讚頌北部地區極具歷史價值和文化底蘊的手工技藝。這個企劃來到第二季，將會推出100 件訂制版本的parka。品牌的CEO Dani Reiss稱：「希望與全世界分享因紐特人的工藝，並在激發我們靈感的社區裡創造創業機會。」有趣的是，這些parkas不只是由設計師製造出來，更可能是由母親、祖母、當護士、老師或是上班族一同製作出來的。系列將於1月23號起發售。