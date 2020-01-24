【型住過年】 推介實用拜年造型

好不容易又走過了一年，鼠年到臨，喜氣洋洋迎接新春以外，每年拜年也是大家苦惱如何配襯得宜之時。其實要配襯出實用拜年造型並非難事，只有適量加入喜慶元素，配以細心實用的細節，這個農曆新年自然可以過得有條不紊，用最好的姿態迎接庚子。

Gucci x Disney今年的新春系列，也是以卡通元素登場。（Wonderland） 卡通元素 新年伊始，理應歡慶示人，而卡通元素就正好作為一身造型的藥引，來為一身造型添上喜慶歡快的氣氛。當然，胡亂為造型加入卡通元素可能會最終導致不倫不類，建議各位選擇如迪士尼的經典角色，既為造型帶來玩味之外更散發出點點vintage型格，正如最新Gucci跟Disney的新春系列一樣，由玩味米奇點亮一身經典設計。

Burberry（Burberry） 以紅色點綴 既然是農曆新年，當然不可忽視傳統習俗，而紅色作為代表喜慶的顏色，自然成為拜年造型中的主角。但好些時候大紅大紫的造型實在有點over，因此只適宜選取一至兩件紅色單品作配襯，以點亮一身深沉色系。如果衝破不了心理關口，不妨從配件或褲子下手，又或以紅、黑相間的flannel check格紋設計取代淨紅色，亦能收到相應效果。

大流行的多袋機能背心設計，正好用作拜年之用，可隨時將利是分類放好。（FASHIONBEANS） 實用機能背心 近年流行機能背心設計，其多袋的實用設計正好於拜年時大派用場。拜年期間有時因為「一日走幾場」，加上親朋戚友眾多，很容易出現「無法分清紅包到底來自哪位」的情況，又或一時手忙腳亂而給出了錯誤金額的紅包。而機能背心的多袋設計，就正好用作將紅包分類妥善放好，避免以上情況出現。