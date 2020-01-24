第三代Bentley Flying Spur 結合超豪華氣韻及極佳運動性能

誰說豪華房車一定跑不快？剛在去年慶祝創立100周年的英國貴族車廠賓利（Bentley），推出結合超豪華氣韻及極佳運動性能的第三代Flying Spur，將車系的「Luxury Grand Touring Sports Sedan」理念，發揮到最大極致。

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相信眼利的車迷看見這部第三代Flying Spur後，第一個感覺都是，「四門版的Continental GT」！優雅而又不失肌肉感的線條，加上那雙分離式頭燈，總令人不自覺地想起這部廠牌的旗艦級雙門雙座位跑車，不過作為以豪華房跑作定位的Flying Spur，則在細節上盡顯其超豪華的貴族紳士氣息。透過鋁壓鑄造工藝打造的高強度鋼材車身面板，蘊藏精妙動力線，雕塑感十足，水晶切割設計造型的LED矩陣式頭燈飾有鍍鉻飾條，與其參考自S1 Continental Flying Spur的直瀑式鍍鉻鬼面罩互相呼應。而引擎蓋上的徽標則採用全新的可電控升降雙飛翼「B」，當車主行近時，徽標及內藏的迎賓照明感應功能便會啟動。

全新的可電控升降雙飛翼「B」徽標。(Bentley)

水晶切割設計造型的LED矩陣式頭燈。(Bentley)

稱得上貴族紳士，Flying Spur又豈會徒具外表，其內飾設計更展現出車廠在打造現代奢華座艙與創新技術運用領域的造詣。不但擁有寬敞的車內空間，雙直槽設計的真皮座椅更配備加熱與通風、多模式按摩、可調節座椅支撐與頭枕等多項功能，而且除了原有的15種顏色選擇外，更備有融合立體菱形真皮內飾與傳統縫線工藝的「Mulliner 駕駛套置」，與真皮門板飾面的立體菱形內飾，以及車內出風口、車載計時器和旋轉按鈕設計的菱形滾花紋理呼應，進一步提升內飾設計的奢華質感。

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而作為一部高性能房跑，Flying Spur搭載了W12雙渦輪增壓TSI引擎，最大馬力和最大扭力分別達到626hp和900Nm，令其即使車重2,435kg，依然能交出 0-100km/h 3.8秒，極速333 km/h的優異表現。全新底盤以鋁材及複合材料打造而成，並配備48V主動式側傾控制系統及三氣室自適應空氣懸架，加上主動式全輪驅動系統及全輪轉向系統，為Flying Spur帶來極佳的靈敏操控性、動態平衡性和舒適性。