聽日就到大年初一，又是個好機會讓你休息下見見親友。但拜年有時相當具挑戰性，遇到百年無見的親戚朋友，唔想你眼望我眼，無事搵話題，也得小心，否則開口夾著脷，分分鐘日日都變赤口。

有關個人生活太貼身的話題必須要避相信大家都知道，像是結婚未？生仔未？拍拖未？這些問來簡直等同自殺。最近社會局勢不安定，說政治一分顏色又是易中地雷。想不到話題？以下幾個建議絕對無得輸：

(圖片來源：cue.japan-i.net)

旅遊見聞

香港人真的好喜歡去旅行，東西南北由南極到非洲，由日本到南美，幾乎去到全世界都可以看到香港旅客的身影，你只要打開Facebook看一下，隨便就會見到不少朋友四圍打卡。新年時節，要講當然就講開心事，旅行通常都是非常值得分享的題材，即使遇到甚麼古怪事都可以笑一餐。你講完自己去過邊，又可以問對方去過邊，就算大家其實都無去過邊，甚至講講「打算」去邊，不又可以有排講？

(圖片來源：ViuTV 《黑市》宣傳照)

電影戲劇

電影本來就已經無人不愛看，這話題當然容易找共鳴。此外，香港人愛煲劇，雖然TVB膠劇已經無人想睇，但Netflix、HBO甚至AppleTV等都有非常多高質選擇，歐美的、韓國的、日本的，新的舊的，大把好戲，梗有各種題材適合你。新的未追完可以鑽研發展可能，舊的看完了又可以大肆評論，話題自然講極唔完。如果想支持一下本地創作的話，看看ViuTV也不時有些有趣的新劇或者真人show，都值得捧下場。

(圖片來源：Ritz Carlton)

美食分享

去旅行為乜？返工為乜？賺錢為乜？還不是通通為了食？有誰不喜歡食？新年來到本身就已經有好多特別美食，由家裡的各種菜式，到街外各家大小餐廳，要捐窿捐罅搵的、要大排長龍的、好食的、搵笨的，通通都是有趣的話題。不過講這個話題有個危險性，因為分分鐘講完就即刻想去食，新年已經驚食太多，分分鐘食滯。

(圖片來源：Burberry)

服裝衣飾

不是叫你扮專家，不用細數哪個牌子今年出了甚麼新潮流用了甚麼新物料，其實只是更簡單的，講講對方身上穿著配搭。新年時節，大家出門都會比平日穿得更好看更用心，看到這些朋友突然讓人眼前一亮，就不用吝嗇地讚一讚，沒有人會不高興的。讚完之後，還可以乘機傾下穿衣服心得，與買衫的好去處，這在女士們之間絕對是一流話題。不過男士們就有機會恰眼訓了。