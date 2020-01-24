LV聯乘NBA企劃 於首次巴黎展開常規賽亮相首件作品

Louis Vuitton由Virgil Abloh這位藝術總監主導，打入奢侈品牌街頭風格已令不少朋友感到驚喜，然後，Virgil Abloh不久之前又說出，街頭風格在2020年可能已經過時⋯⋯那麼，LV接下來會為支持者們帶來甚麼意料不及的舉動？正是剛於前天（1月22日），品牌發出的活動邀請函當中，透視出LV即將與NBA成為最新的夥伴合作關係。

LV即將與NBA成為最新的夥伴合作關係 其實時尚品牌與運動界的跨界合作不是新鮮事，例如去年陳冠希主理的CLOT就聯乘Mitchell & Ness和NBA推出了針織波衫，同時間著名球星「狼王」Kevin Garnett又向NBA提議舉辦Supreme對抗Off-White的全明星賽。想不到就在今年初，Off-White創辦人、同時是Louis Vuitton藝術總監的Virgil Abloh就帶領品牌聯乘NBA，相信在今天（1月24日）於巴黎舉行的山貓（Charlotte Hornets）對公鹿（Milwaukee Bucks）比賽，Louis Vuitton x NBA冠軍獎盃Larry O’Brien Trophy的手提旅行箱就會在品牌的巴黎旗艦店亮相。

LV x LOL（Photo: Louis Vuitton）

Louis Vuitton x NBA冠軍獎盃Larry O’Brien Trophy的手提旅行箱 而說到獎座箱，大家可能都記得LV曾與世界盃聯手推出過，與《League of Legends》的聯乘合作中也有出現過，是次也不會令大家失望地別具特色，2020年NBA常規賽首次在法國巴黎展開，而獎座箱也由巴黎一家工作室以手工製作，設計上亮眼的V字除了代表品牌，更象徵著「Victory Travels in Louis Vuitton」的主題，內裡的寶藍色更顯高雅。除此之外，還將會有一系列服裝及配件，是次的聯乘作品在之後的日子陸續有來。