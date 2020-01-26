「新世界之星」智利葡萄酒 驚人的風土多元性

來到農曆新年，總是一個普天同慶、可以在家庭或朋友聚會中暢飲的日子，而紅酒也是桌上常備的，可能因為好意頭，也因為相當適合座上客把酒言歡的酒類。而說到要分辨適合大家口味的葡萄酒，法國、意大利的產地林林總總，但見得多舊世界的作品，也許有時會想試試新世界的種類，而智利，相信是一個不會令大家失望的「新世界之星」，今回就先來簡單介紹一下這個國家的葡萄酒如何多元化。

網上圖片 智利予人的形象是一個陽光燦爛的南美洲國家，葡萄的風格也是熟透、爆發力強？打開地圖，會發現智利是一個狹長的國家，也是世界上最長的國家，南端與南極對望，右邊是安第斯山脈，左面卻是海洋；北部是有著仙人掌的沙漠，南端卻有著冰川與企鵝。如果用緯度把智利劃分成三等份，將有著截然不同的氣候與地勢，而且都有著葡萄酒產區，所以葡萄酒的風格實在是千變萬化。

智利有著多元化的氣候（Viña Vik） 智利酒一般可以分為岸區（Costa）、谷區（Entre Cordilleras）及山區（Andes），當大家以為這是一個炎熱的南方國家，酒的風格定必較甜、屬易入口的種類，但在岸區及山區，由於受到來自海洋或高山的冷空氣影響，所生產的酒都比較優雅而帶有一定酸度，這是令人相當驚喜的一點。此外，Pinot Noir和Syrah這兩個葡萄品種，卻因為智利有微冷的氣候而適合種植。反之，常人以為Carmenere這款古老葡萄是智利獨有的，卻是因為19世紀之前法國遭受根瘤蚜蟲災害，而由波爾多消失，但原來早已被帶到智利，而且其氣候更為適合種植。Carmenere這款葡萄於智利是相當著名的，由於晚熟，所以的確有著較高糖分，釀出來的酒也有著更高的酒精度及較重的單寧，酒體風格一般厚實而帶有濃郁芳香如黑加侖子、香料及草本味道。

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