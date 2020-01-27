智利美酒不得不知的著名酒莊

上回說到，智利葡萄酒有著驚人的風土多元性，由於狹長的國家容納著沙漠、安第斯山脈與冰川，就一個國家有著不同的葡萄酒風格。介紹過風土特色，就要了解一下智利值得一試的產區及其美酒。

Viña Arboleda 在智利首都聖地亞哥北面約100公里，來自來自Valle de Aconcagua的Viña Arboleda在釀造清爽優雅的酒款。那裡由於受到太平洋的向岸風影響，帶來了寒冷空氣，所以葡萄成熟得較慢，以其Chardonnay為例，總是帶著鮮明的檸檬及礦物韻味，酸度清爽而平衡。

來到智利中南部，又有來自Lago Ranco地區由家族經營的酒莊Casa Silva，這裡氣溫相當低而多雨，所釀的酒帶有淡淡的森林風格。例如其Sauvignon Blanc表現出優雅的風格，也帶有梨子、青檸及青椒的果味，清爽而帶有迷人的酸度。

Casa Silva

Viu Manent 至於著名的產區Colchagua Valley位於智利中部，由於受到海洋氣候的影響帶來冷冷的海風，也對葡萄的熟成有重要影響。例如備受好評的酒莊Viu Manent，他們擅長運用風土特色釀出有著優雅的風格的美酒，他們也致力於增強土地力，所釀的酒有著標誌性的黑加侖子味道，結構結實，單寧柔順。Colchagua Valley另一個酒莊NEYEN de Apalta也是值得留意的，他們聞名於把傳統和現代完美結合，所種著由35歲至120歲的葡萄藤，混合釀製出複雜、細緻而高雅的美酒。

