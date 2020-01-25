久違了的Viktor & Rolf推出聯乘男士內衣系列

曾經紅極一時的荷蘭時裝設計師組合Viktor & Rolf因為希望專注做高級訂制系列，所以於15年便暫停再做男裝。今次與內衣品牌合作推出內衣系列竟然還包括男士系列，或許可以為曾經是品牌的粉絲懷緬一番。

最近品牌宣布與瑞士高端內衣品牌Calida合作，系列產品上週在柏林貿易展Neonyt上首次亮相。系列名為「We want a better world」，提供男女便服、睡衣和內衣。其中女裝T恤用上Viktor & Rolf經典的褶皺和印花圖案設計，印花就以地球、玫瑰和樹木等元素去貫穿整個系列。

雖然不再行騷，但仍然有出男裝名為Mister Mister大玩有趣印花。（Credit: Viktor & Rolf）

其實Viktor & Rolf一直對物料循環再造，實行有意識的設計為品牌的宗旨。其高訂系列亦是採用多季以來生產時剩下來的布料去重新再造，盡量減少浪費。如今這內衣系列同樣秉承一貫概念，精心挑選出不同物料革命性地創作出100％可用作堆肥的系列。意思是以天然、有效的方式遵循自然界循環資源的模式去生產這批衣服。聽起來很複雜，但總之任何對地球好一點的時裝都值得支持。