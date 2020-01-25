農曆新年特別版美酒推介

新年流流，你不會真的買罐嘉頓雜餅去拜年吧？如果問有甚麼禮物是永遠得體又合適的，一支靚酒絕對是上上之選。今年多家酒廠都特別為這個農曆新年推出特別版，設計和造型都拿滿分，送給朋友或是長輩自然個個歡喜啦﹗

Hennessy V.S.O.P 2020 新年限量版

打頭陣的，是一支Hennessy V.S.O.P。早前軒尼詩為迎接農曆新年，特別與著名國際當代藝術家張洹合作，以藝術創作慶祝庾子鼠年。張洹的筆觸融合中西文化，透過藝術作品表現喜氣洋洋和四射光采，創作出來的作品名為「生命之水」（Eaux-de-vie），單看名字，就明白到這創作與製作美酒的源由之處。

軒尼詩 V.S.O.P 2020 新年限量版，就將張洹的藝術作品融入包裝上面，如同五彩繽紛的許願燈一樣，帶來一個喜氣洋洋的農曆新年。

Hennessy X.O & Ice 限量版 2020

同樣由張洹所創作的作品也在今年用到更為豪華的Hennessy X.O包裝上面，但如果要我選，同時推出的Hennessy X.O & Ice 限量版 2020就更加得體。晶瑩剔透的禮盒展現冰塊凝結的不規則形態，而且禮盒不止好看，還可作冰桶之用。

Martell 藍帶 Mathias Kiss限量珍藏版

馬爹利同樣找來藝術大師為美酒添上新裝，其中的Martell 藍帶 Mathias Kiss限量珍藏版，是由木匠出身的巴黎藝術家Mathias Kiss精心設計。他的作品以勇於打破傳統著稱，即使替舊物復修，也能透過其精湛工藝為舊物賦予新生命，為奢華重新定義。Mathias Kiss將經典優雅的大理石紋，以皇家藍及金漆為瓶身設計，呈現出傳統與現代的完美碰撞，締造傳奇工藝，極具收藏價值。

Martell 名仕 André限量珍藏版

另一款Martell名仕André限量珍藏版，就有來自法國塗鴉大師André的創作。他幽默俏皮的作品遍佈巴黎的街頭尾，其標誌性塗鴉角色Mr.A代表著無拘無束的自由精神，配合大膽用色的畫作，30年來其創作一直連結著各個階層的途人。這個酒樽相信即使把美酒喝光了，你都不會捨得丟掉。

Martell Chanteloup XXO干邑

想要再奢華一點，Martell今年就推出了Chanteloup XXO干邑，絕對夠份量。

馬爹利以450種來自法國四大最優質干邑產區珍貴古老的生命之水，釀製出全新獨特的Martell Chanteloup XXO干邑，結合優雅香氣和細膩口感，如果你真的是個干邑愛好者，就能好好體會其帶給味蕾的巨大震憾。酒瓶設計與傳統馬爹利XO拱橋形瓶身相呼應，象徵著Chanteloup XXO為生命之水的昇華，酒瓶上的銀白色花紋來自Chanteloup酒窖正門鐵藝門上的花紋，玻璃瓶身配以金色和銀色瓶頸，突顯瓶內Chanteloup XXO那既富饒又和諧的酒液。

Glenmorangie Lasanta 12 years Old

白蘭地之外，如果送禮給朋友，威士忌也非常受年輕一代品味之士歡迎。Glenmorangie Lasanta 12 years Old濃郁又具層次的酒體，來自於美國波旁威士忌橡木桶中陳釀，做到了非常柔滑的效果。再以手工挑選的Oloroso和Pedro Ximenez雪利酒桶製成這款單一麥芽威士忌，溫暖的香料與光滑的朱古力葡萄乾香氣，還有陣陣蜂蜜和焦糖拖肥氣味非常迷人。

Glenmorangie Lasanta 12 years Old為佳節推出的特別版，附送兩個漂亮酒杯，正好和老友立即享用。

Johnnie Walker Blue Label鼠年珍藏版

最後要介紹的一款，也是最貼題的一款特別版。Johnnie Walker為慶祝鼠年而推出的鼠年珍藏版威士忌，禮盒內附有一支Johnnie Walker Blue Label，禮盒及瓶身以彩繪設計呈現燙金財鼠結合金元寶，象徵財源滾滾、順心如意，別緻的藝術設計令到瓶身的財鼠活靈活現，送給親戚好友，或者等品牌出足12套作品，或者會是非常值得珍藏的系列。