靈動精緻大顯功架 庚子鼠年生肖錶推介（下）

以生肖作靈感去創作精美絕倫的腕錶已經成為了各大錶廠每年的指定動作，我們有幸看到各大品牌傾盡心思，以各種技藝去製作這些限量作品，真的未到新年已經行足大運。

Blancpain的中華年曆腕錶鼠年特別版

Blancpain的中華年曆腕錶可說是最為點題的作品。糅合了中國農曆（陰陽合曆）和國際通用的格裡高利公曆，技術加上精密計算，已經叫人嘆為觀止。為了慶祝農曆新年，品牌今年特別為這枚複雜腕錶推出了以鼠年作主題的全新限量版，白色大明火琺瑯錶盤上，可以找到今年的生肖主角靈鼠出現於12點鐘的窗口，配搭起月相，既是作為中國農曆的靈魂符號，也是Blancpain最引以為傲的特點之一。中華年曆鼠年限量版腕錶發行50枚，白金擺陀上鑴刻有鼠年生肖圖案，每一枚皆經由Le Brassus錶廠Grandes Complications工作坊的一位製錶師獨立組裝及精心調校，說明其矜貴之處。

Piaget Altiplano鼠年生肖掐絲琺瑯工藝錶

伯爵今年由琺瑯彩繪大師Anita Porchet主理，去為鼠年生肖所訂製的掐絲琺瑯工藝錶盤腕錶，在18K白金錶殼中搭載厚度僅2.1毫米的伯爵製430P超薄手動上鍊機芯，錶圈鑲嵌78顆美鑽，並於錶盤上透過大明火掐絲琺瑯工藝描繪出望向同方位的鎏金飾邊雪白雙鼠，腕錶只限量38枚。

Harry Winston Premier 系列限量鼠年生肖 36 毫米自動腕錶

Harry Winston為了迎接農曆鼠年的到來而推出精緻玫瑰金Premier系列限量鼠年生肖36毫米自動腕表。在鮮豔喜氣的紅色珍珠母貝錶盤之上，一隻以傳統剪紙工藝勾勒出的子鼠靈動巧妙，栩栩如生。以玫瑰18K金飾邊，上面鑲有20顆圓形明亮式切工鑽石、14顆馬眼形切工鑽石及一顆祖母綠形切工鑽石，機芯則用上HW2014自動上鏈機芯，可謂天衣無縫。

Chopard L.U.C XP鼠年蒔繪手錶

用上了蕭邦非常有名的日本傳統蒔繪工藝，將生漆和金粉融合，面盤上所呈現的場景，是一隻金鼠站在玉米穗上，面一顆柿子，象徵著福壽綿長。

這款全新的中國生肖專屬腕錶面盤為全手工製作，搭載的L.U.C 96.17-L機芯，厚度僅3.3毫米，動力儲存達65小時。腕錶搭配18K玫瑰金錶殼，直徑40毫米，厚度僅為6.8毫米。

Ulysse Nardin鎏金靈鼠腕錶

雅典早於2012年就開始正式推出生肖腕錶，在這枚鎏金靈鼠錶上，工匠用上了古老的內填琺瑯工藝去展現靈鼠自然活潑的形態。內填琺瑯是一種稀有的琺瑯工藝，製作時要先依照圖案的紋理，用鑿刻工具在金屬面盤上雕刻出凹槽，再將琺瑯釉調和液填入。不同的金屬氧化物會提煉出不同的色彩，並經過高溫燒製定色。雅典已經有超過25年製作琺瑯工藝面盤的經驗，也是現今錶壇少數專門從事此百年工藝的品牌之一，值得細心欣賞。

Breguet Reine de Naples Cammea 8955 鼠年腕錶

Breguet的另一枚作品，則是為女士們專設的Reine de Naples Cammea 8955 鼠年腕錶，玫瑰金錶殼的錶圈鑲上數十顆圓形切割鑽石，錶冠部分還鑲有1顆重0.26克拉的水滴形切割鑽石，棕色鱷魚皮錶帶與面盤上的貝殼浮雕呼應。錶款面盤飾有的白色吉祥鼠，雕刻展現貝殼由銅棕色至棕黑色的細緻漸變色彩。腕錶搭載自動上鍊機芯537/3，動力儲存達45小時，並裝飾有機刻雕花的鉑金自動盤。