嚴「手」less is more

前文提及育成紳士七步曲，相信不少男士都有所啟發。這次筆者聚焦於Gentlemen的一對手，集中推介心水的介指、手鐲和手鍊等，當中涵蓋高端、中價及入門品牌，各具特色而且豐儉由人。重要的事不妨再講一遍，less is more是紳士成為有「飾」之士的第一規條，腕錶以外只要一至兩件配飾便可，以達相輔相成之效。佩戴腕錶的手也避免用佩飾，減低互相碰撞而損耗的風險。

Tiffany 1837 Makers 18K黃金手鍊 $58,000

奢華之選 Tiffany & Co.

Tiffany & Co.在去年年底積極開拓男士市場，當中以Tiffany 1837 Makers系列最為奢華。系列取材自自品牌的容器工坊，及以人手鑄造運動獎座的傳統。採用18K黃金打造的男士佩飾，造工細膩，此外品牌亦提供度身訂造服務，不讓紳士們的西服專美。

Gucci 虎頭介指 $2,500

藝術風尚 Gucci

為呼應Gucci的ready to wear系列，品牌的佩飾當然不會缺少GG logo，但與此同時亦有不少令人驚喜、糅合藝術元素的作品。就正如筆者推介的這枚採用仿古金色金屬製作的虎頭介指，以及品牌創作總監Alessandro Michele邀請藝術家Trouble Andrew合作推出的GucciGhost系列銀製手鍊，都是GG以外的好選擇。

民族氣息 Saint Laurent

介紹Gucci當然不忘Saint Laurent，後者曾經也是「logo控」的心水。自從品牌從名字中刪除了Yves，YSL的logo似乎慢慢淡出，配飾系列也甚少見到YSL logo的踪影，取而代之的設計方向以呼應品牌當季時裝為主，筆者推介的兩件配飾洋溢民族氣息，好此道的男士們不容錯過。

鏈扣手鍊 $1,290 / 軍徽戒指 @$390

本土代表 Initial

作為香港人，不妨支持一下本土品牌。崇尚簡約的Initial首度推出男士配飾，注入復古與自然元素，並採用黑瑪瑙、白瑪瑙、木紋澳寶及黃虎睛石等天然材質。製作方面主要為鈦銀電鍍，能展示原銀色澤並提升飾品表面的亮度。另有部分配飾則採用氧化銀的處理，塑造仿舊復古效果。