【男櫥神】Jean Paul Gaultier 人生最後一場時裝大派對

經典的水手裝、麥當娜的子彈胸圍、corset、女裝男穿／男裝女穿的性別錯摸等通通都是Jean Paul Gaultier帶給我們早期對外觀和思維上的衝擊，如今都變成回憶了。

Credit: Jean Paul Gaultier 剛落幕的20年春季高級訂制時裝周，也是Jean Paul Gaultier宣布是他50年時裝生涯裡的最後一場騷。事出突然，除了引起時裝界的嘩然外，也令一眾現今知名的設計師、模特兒和明星好友都突意到來捧場。當中有現時是Louis Vuitton創作總監的Nicolas Ghesquière、Viktor & Rolf設計師、Christian Louboutin、Dries Van Noten還有傳聞說Martin Margiela也在場欣賞次此時裝騷，而他們幾位的共通點都是曾經是JPG的實習生和助手。

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Boy George (Jean Paul Gaultier) 整場騷正是JPG時裝生涯裡所有最經典兼著名的作品的大集合，由80年代最初期開始至迄今以來的為人津津樂道的設計。雖然這次是男女混合騷，但也能看到很多充滿回憶的男裝設計。例如水手裝不只是水手裝，還會在外如女性穿緊身衣般套上黑色晚禮服；Biker外套被拆解露出入面的恤衫；男模特兒穿上由多條領呔縫合而成的裙款等，都充滿JPG式的幽默感。事實上這場騷的多個造型都是以循環再造的方式去製造出來，這亦源於初入行的JPG因為沒錢而要想盡辦法以最低的成本去做衣服。後來變成他在業界裡的一大成就，在現今人人都說要做環保時裝的時候，JPG原來一直是位先鋒。

Credit: Jean Paul Gaultier 時裝騷總共有多達200個男女造型，堪稱時裝界的首次。整場騷尤如大型派對，你和我都被邀請其中，看著這位時裝界傳奇退下，最後由Boy George的歌聲為這場永遠不會被人遺忘的時裝騷作閉幕。