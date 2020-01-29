2020年春夏 型男必備太陽眼鏡推介

一副太陽眼鏡不但實用性地能夠阻隔有害光線及強光，也是型男必備的佩飾之一。今個春夏，一直都喜愛收藏太陽眼鏡的「宇宙最強」甄子丹，為其自家設計的眼鏡品牌DonniEYE推出首個春夏系列；另一邊廂，著名瑞士鐘錶品牌OMGA亦涉足眼鏡圈，呈獻全新的太陽眼鏡系列。

於2018年尾成立的DonniEYE，強調美學與實用性兼容，在設計與及用料上尤其花心思，打從今個春夏系列開始，每個眼鏡框都採用全球專利的三角型18K鍍金鼻托，可將眼鏡重量完美攤分在鼻樑上，達至無印效果，而且鏡框還採用高級智能手機技術的高密度真空電鍍，不易磨損及褪色。至於鏡面方面亦十分講究，鏡片正面加上鍍膜，背面則配上不反光鍍膜以減低眩光射，提升視覺舒適度，並具備防霧、防擊碎功能。而眼鏡鏡臂更是以人體工學設計，完美緊貼耳背，不易滑落，品牌的所有眼鏡都不超過24g重量，帶來極大的配戴舒適感。

「ETERNITY」(HK$2,280)

今次DonniEYE推出的2020年春夏系列共有五款，當中限定僅於連卡佛發售的「ETERNITY」，與著名德國光學鏡片品牌「蔡司」（ZEISS）合作，研發獨家設計的太陽鏡片，意大利製造的金色太陽鏡片上，加有壓紋細節，極具立體感。此外，「DESIRE」和「WANDERLUST」則是標誌性款式，一體成型設計，鏡片上印上DonniEYE Monogram Logo，設計獨特、搶眼而又具有未來感。

而OMEGA今次則與意大利眼鏡品牌Marcolin Eyewear合作，推出全新的太陽眼鏡系列，並以歐米茄著名的腕表和珠寶款式作為主要設計元素，盡顯品牌的優越品質及精湛工藝。新系列每個細節也取材自一向被受愛戴的OMEGA名貴腕表，例如鏡框的材質，或是由錶冠和表圈取得靈感的經典元，每個細節都具有互相呼應的設計特色。