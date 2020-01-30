男人都夢想有一段異國戀

男人之間有時候會講到「為港爭光」這評價，來形容找到一個外國女朋友的男士。為港爭光有幾光榮當然只是開個玩笑，但譜一段異地戀，卻是不少男人內心所嚮往的。

有機會的話，和外國的女性談一次戀愛實在是人生一大成就。(Mimei)

撇除朋友的羨慕眼光不說，雖則這可能已經有人會拿來炫耀，其實跟一個外國女性拍拖，就和你去一次長旅行有點相似，當你的女朋友跟你一樣是個本地人，她的成長環境、人生經歷等，即使你並不全有經驗，但要想像其實並不困難。

這些機會，是屬於…..(roseinjapan.tokyo)

但如果你拍拖的對象，是個來自完全不同文化背景的外國人，有趣的地方就可以有好多了。由生活習慣，到人生價值，兩個來自不同世界的人可以互相衝擊，更多的是互相學習，你將會有很多不同的體會。而這種體會不會是兩三年就可以完全理解，畢竟對方是經歷了也許二十年甚至更長的時間才成長至今。藉著一個和自己相愛的人，去發掘、認識、理解另一種文化，那根本就是一次極好玩的歷險。

如果佢都得，你為甚麼不能？(The Beijinger)

此外，就當我無情趣也好，除了上述心理上的滿足，如果真的跟外地女性結婚的話，還有一種實質好處，不是說你可以拿到外國護照那麼市儈，而是讓很多人煩心的婆媳問題。

外國女孩子來計，日本的絕對計算在內。(石原里美)

老婆與阿媽是永恆的天敵，要她們相親相愛本就是天方夜譚，不吵架已經是最大幸福。而娶一個外國老婆，還要是個連英文都麻麻地的，那麼阿媽和老婆因為無得溝通，永遠只能堆個和善的笑容把一切妒忌心掩蓋，男人自然煩少很多，想起都開心。