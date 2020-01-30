【金勞不是老】集人生閱歷成就體現 五款注目金錶

人漸大了，愈覺得金錶充滿魅力。金錶上手，看在那以前血氣方剛或初山茅廬的我，確實未懂欣賞，但當你年長後，也的確，有了一定人生閱歷、有了一定的成就，便不再是當我浮誇，而是展現出一份成長美、成熟味，人生的黃金歲月總該配上一枚金勞（錶）紀念同行。

Audemars Piguet Royal Oak 自動上鏈計時碼錶 (HK$414,000)

近年受到錶迷大力追捧的愛彼，最有名的系列當然是皇家橡樹。系列早前推出了一枚38毫米計時碼錶，全金版本但用上比較易carry的尺寸，男女士同樣易於配戴。18K玫瑰金錶殼內，因要縮小錶殼直徑而必須重新全面構思的「 Grande Tapisserie 」大型格紋裝飾錶面魅力依舊。搭配經防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面、旋入式錶冠，防水深度高達50米。機芯用上自動上鏈的2385機芯，動力儲存有40小時。

Omega Speedmaster Apollo 11 50周年限量版Moonshine金腕錶 (HK$283,400)

為慶祝人類首次登月的金禧紀念，Omega特別限量推出全新的Speedmaster 1,014枚。這款全新計時腕錶的材質是用上品牌最新研發的獨有18K合金製造，設計靈感源自1969年品牌為慶祝太陽神11號成功登月而製造的Speedmaster BA145.022腕錶。

溫潤的金色，由錶殼、錶盤到錶帶完整貫徹，而其上的酒紅色陶瓷錶圈，則帶來一絲可圈可點的微妙造型，令人印象深刻。

Rolex Oyster Perpetual Day‑Date 36 (HK$270,400)

如果介紹金錶都不談起勞力士，便是編者的缺失﹗今年的金勞代表，是一枚Oyster Perpetual Day‑Date 36。新款共有18K黃金款、18K白色黃金款及18K永恒玫瑰金款，均搭配獨特新錶面。當中非常吸引人的綠色錶盤，帶有教人注目的漸變效果。時標用上鑽石鑲嵌，大大增加了華麗的感覺。

鏡面以藍水晶製造不易刮損，3點鐘位置設有小窗凸透鏡方便讀取日曆。防水蠔式錶殼極之可靠，動力儲備更達到70小時，就歸功於被新採用的3255型機芯。

Cartier Santos de Cartier 腕錶 $257,000

來自卡地亞的傳奇系列Santos de Cartier，以方形造型，帶給全金錶另一種華麗之感。方形圓角錶盤擁有和諧的弧形構造，顯眼的螺釘裝飾是為簽名式設計，這系列Santos腕錶大型款內置1847 MC型自動上鏈機械機芯。

18K黃金七邊形錶冠上，更鑲嵌一顆琢面切割藍寶石。此外，18K黃金錶鏈配備「SmartLink」尺寸調校系統，方便你調節使用。

Casio G-Shock G-D5000-9JR 電子腕錶 (約$600,000) / 平民版$4,800

先說一聲抱歉，因為這枚Casio並不是我一般介紹的機械腕錶，而是一枚電子腕錶。再說一聲抱歉，因為這枚Casio全球限量35隻，未正式出街就已經斷市，所以想買也不可能。

但我仍然不得不介紹的原因，是這枚腕錶真的非常漂亮。作為Casio史上最貴的 G-Shock腕錶，這作品是為慶祝G-Shock系列手錶誕生35周年而設。腕錶從方形錶殼、錶帶、螺絲都採用18K金製造，金光閃閃極盡奢華。

最後留一個好消息，是雖然這枚黃金版本已經無得賣，但錶廠同時也推出了金色平民版，沒有用上黃金製作，只是顏色仍然是亮麗迷人的純金色。不過也別開心得太快，雖然平民版的製作量比較高，但市面上仍然是被瘋搶炒賣的，要買一樣唔易。